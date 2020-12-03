"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
3 ARALIK 2020 PERŞEMBE - YIL: 51

BM Raportörlerinden Fransa'ya ''güvenlik yasa tasarısı'' uyarısı

03 Aralık 2020, Perşembe 20:39
Birleşmiş Milletler (BM) insan hakları özel raportörleri, Fransa'daki tartışmalı genel güvenlik yasa tasarısının uluslararası insan hakları hukukuyla uyumsuz olduğunu ve kapsamlı şekilde revize edilmesi gerektiğini bildirdi.

BM Barışçıl Toplanma ve Örgütlenme Özgürlüğü Özel Raportörü Nyaletsossi Clement Voule ve BM Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard'ın da aralarında bulunduğu bir grup insan hakları uzmanı ortak yazılı açıklama yaptı. 

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR) Ofisi'nin yayımladığı açıklamada, "Parlamentodaki üyelerin, polis memurlarının görüntülerinin yayımlanmasını yasaklayan tartışmalı 24. maddesini yeniden yazacaklarını söylemeleri iyi bir işaret ama bununla da yetinilmeyip tasarının amacını bir bütün olarak yeniden değerlendirmek gerekiyor. Açıkçası, 24. maddenin yeniden yazılması yasadaki defoları kapatmayacağı gibi, kesinlikle temel insan haklarını ihlal eden tek madde de değil." değerlendirmesinde bulunuldu. 

Açıklamada, geçen hafta tartışmalı yasa tasarısının onaylanmasının ardından on binlerce kişinin Fransa genelinde protestolar yaptığı anımsatıldı.

Tartışmalı genel güvenlik yasa tasarısının uluslararası insan hakları hukukuyla uyumsuz olduğunu ve kapsamlı bir şekilde revize edilmesi gerektiğini vurgulayan uzmanlar, polis tacizlerinin görüntülenmesinin kamu kurumlarının denetiminde hayati bir rol oynadığını altını çizdi.

Açıklamada, söz konusu yasa tasarısında, güvenlik güçlerinin toplumsal olaylarda ya da operasyonlarda kişisel ve drone kameralar kullanmasına izin veren 22. maddenin de özellikle göstericilerin geniş çaplı gözetimine yol açacağı uyarısında bulunuldu. Bunun da mahremiyet hakkı, barışçıl toplanma özgürlüğü ve ifade özgürlüğü gibi haklar üzerinde ciddi etkiler doğuracağına işaret edildi.

Tasarı kaygıları artırdı

Fransa'da hükümetin yürürlüğe koymaya hazırlandığı, bir polis memurunun veya bir jandarmanın "yüzünün görüntüsünü veya diğer kimlik unsurlarını" paylaşanların 1 yıl hapis ve 45 bin avro cezaya çarptırılmasını öngören genel güvenlik yasa tasarısı tartışılıyor. 

Son zamanlarda polis şiddetine yönelik çok sayıda farklı olaylara ait görüntülerin ortaya çıkması tasarıya yönelik kaygıları artırıyor.

Tepkilerin artması üzerine Fransa Başbakanı Jean-Castex, tasarının güvenlik güçlerinin görüntülerinin yayımlanmasını yasaklayan tartışmalı 24. maddesinin yeniden yazılması için bağımsız komisyon oluşturulacağını açıklamıştı.

AA

Okunma Sayısı: 179
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Erdoğan - Ruhani görüşmesinde hangi konular konuşuldu?

    BM Raportörlerinden Fransa'ya ''güvenlik yasa tasarısı'' uyarısı

    Türkiye'de son 24 saatte 187 kişi vefat etti, 32381 vaka gözlemlendi

    Kalp krizi sonucu vefat eden Polis Anayurdu dualarla uğurlandı

    Bakan Kasapoğlu koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı

    Kahramanmaraş'ta polis ekibine saldırı: 1 polis şehit oldu, 1 polis yaralandı

    Dağlık Karabağ'da 2 bin 783 Azerbaycan askeri şehit oldu

    AB ile Yunanistan yeni göçmen kabul merkezi kuracak

    Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na tazminat davası açtı

    ABD'den Çin Komünist Partisi üyelerine vize kısıtlaması

    "Ne zamandan beri Türkiye Katar'ın beslemesi oldu?"

    Zeytin Dalı bölgesinde 1 askerimiz şehit oldu

    Maliye Bakanından 'enflasyon' açıklaması

    'Hiçbir devlet bu salgınla tek başına mücadele edemez'

    Eski ABD başkanları kamera karşısında Kovid-19 aşısı olacak

    Yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları yarın başlıyor

    Meksika ülke genelinde Kovid-19 aşısını uygulamaya başlayacak

    DSÖ: Dünyanın 3-4 aşıdan daha fazlasına ihtiyacı var

    Kovid-19'a yakalanan kişi sayısı 64 milyon 845 bini aştı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Reform derken
    Genel

    Gazali'den adalet mesajları
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Süleyman KÖSMENE

    Big Bang’tan önce ne vardı?
    Ahmet BATTAL

    Rakamlara yalan söyletenlere
    Mikail YAPRAK

    “Korkma, ben insan değilim!”
    Genel

    Manevî Değerlerimizle Kovid-19 Terapisi - 1
    Ali FERŞADOĞLU

    Yanlış yapan imama uyulmaz; uyarılır!
    Dr. Kemal Yıldız

    Yaratılış mu’cizesi
    Genel

    Fahrettin Koca 3 şehre uyarı: Vakalar yüzdü yüz arttı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.