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BM Raportörü Albanese: İsrail’in Gazze’deki suçları UCM’yi 50 yıl meşgul edebilir

22 Mart 2024, Cuma 16:33
Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, İsrail’in 7 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi’nde işlediği suçların Uluslararası Ceza Mahkemesini (UCM) gelecek 50 yıl boyunca “meşgul edebileceğini” söyledi.

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Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, İsrail ordusunun Gazze’nin güneyindeki Han Yunus’ta 4 Filistinli sivili silahlı insansız hava aracıyla (SİHA) öldürdüğünü gösteren görüntüyü X sosyal medya platformundan paylaştı.

Saldırıya tepki gösteren Albanese, “İsrail’in Gazze’de son 6 ayda işlediği suçlara ilişkin muazzam miktardaki deliller, özellikle mevcut yargılama temposu göz önüne alındığında, önümüzdeki 50 yıl boyunca UCM’yi meşgul edebilir.” ifadelerini kullandı.

Güney Afrika Cumhuriyeti, 29 Aralık 2023’te, 1948 tarihli Birleşmiş Milletler (BM) Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi’ni ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail aleyhine Uluslararası Adalet Divanına (UAD) dava açmıştı. Güney Afrika, Gazze’deki durumun aciliyet teşkil etmesi nedeniyle UAD’den ihtiyati tedbirlere hükmetmesini istemiş ve tedbir talebine ilişkin duruşmalar, 11-12 Ocak’ta Lahey’deki Barış Sarayı’nda yapılmıştı.

AA

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