BM Raportörü Mofokeng: Gazze’deki soykırımı sonlandırmak için her yola başvurulmalı

Birleşmiş Milletler (BM) Özel Sağlık Raportörü Tlaleng Mofokeng, dünya liderlerinin Gazze'de soykırımı sonlandırmak için "ekonomik, siyasi ve diplomatik" her yola başvurması gerektiğini ifade etti.

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Mofokeng, BM binasında gazetecilerin sorularını cevapladı.

"Gazze'de süren soykırımda sağlığa erişim olmaması kabul edilemez." diyen Mofokeng, burada sağlık çalışanlarının da öldürüldüğünü ve görevlerini yapmalarının engellendiğini söyledi.

Mofokeng, sağlık çalışanlarının aylardır korkunç koşullar altında çalışmaya devam ettiğini, gerekli ilaçlar olmadan ameliyat yaptıklarını dile getirdi.

Gazze dahil tüm ihtilaflarda insan haklarının temel alınması gerektiğinin altını çizen Mofokeng, sürdürülebilir barış ve kalkınmanın başka türlü sağlanamayacağını ifade etti.

"Soykırımı sonlandırmak için her yola başvurulmalı"

Mofokeng, Gazze'de insanlık adına ateşkes sağlanması gerektiğini belirterek, "Dünya liderleri, Gazze'de soykırımı sonlandırmak için ekonomik, siyasi ve diplomatik olmak üzere her yola başvurmalı." dedi.

Gazze'de soykırımın yanı sıra aynı zamanda sağlık sistemine yönelik korkunç bir yıkımın da gerçekleştiğini dile getiren Mofokeng, bunun "medicide" olarak adlandırıldığını söyledi.

Mofokeng, suçluların cezalandırılmadığını ve daha önce hiç görülmemiş düzeyde uluslararası hukukun ihlal edildiğini vurgulayarak, doktorların sonlarının ne olacağını bilmelerine rağmen hastalarını terk etmediklerini belirtti.

İsrailli yetkililere konuya ilişkin endişelerini ilettiğini aktaran Mofokeng, henüz resmi bir cevap almadığını söyledi.

Diğer taraftan kendisinin yanı sıra çok sayıda BM özel raportörünün kamuya açık bir şekilde İsrail'e soruşturma ve ateşkes taleplerini ilettiklerini kaydeden Mofokeng, "Söz konusu bombardıman altında bir şey olması mümkün değil. O yüzden bu noktadan başlamamız gerekiyor." diye konuştu.

Mofokeng, "cezasız kalma" durumunun her gün yeni seviyelere ulaştığına işaret ederek, faaliyetlerin sonucu olması gerektiğini vurguladı.