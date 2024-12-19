BM: Şimdi Suriye halkını destekleme zamanı - Tarihî fırsat iyi değerlendirilmeli

BM; dünyanın Suriyelileri yüzüstü bıraktığını, bu hatayı telâfi etmek ve daha barışçıl bir gelecek umudu için şimdi Suriye halkını desteklemek gerektiğini bildirdi.

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyinde (BMGK) Suriye’deki gelişmeler ele alındı. Suriye’den bağlanarak üye ülkeleri bilgilendiren BM İnsanî İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Tom Fletcher, değişimin ardından insanî yardım durumunda bazı aksamalar yaşandığını, halihazırda durumun istikrara kavuşmaya başladığını söyledi. Suriye’de son 3 haftadır gelişmelerin dramatik hızda ilerlediğini belirten Fletcher, insanî krizin hâlâ ciddiyetini koruduğunu dile getirdi. Tarihî fırsat iyi değerlendirilmeli Fletcher, Suriye’deki durumu iyileştirmek için uluslararası toplum ve BMGK’den somut talepleri bulunduğunu belirterek, şunları kaydetti: “Birincisi, uluslararası insancıl hukuka saygı gösterilmesi gerektiği yönünde güçlü bir mesaj verilmelidir. Devam eden çatışmalarda ve temel ihtiyaçların karşılanmasında siviller ve sivil altyapı korunmalıdır. Hareket hâlindeki sivillere güvenli bir şekilde ilerleme imkanı tanınmalıdır.” İkinci olarak daha fazla paraya ihtiyaç bulunduğunun altını çizen Fletcher, üçüncü olarak da tüm devletlerin insanî çabalara destek vermesi gerektiğini söyledi. Dünyanın Suriyelileri yüzüstü bıraktığına dikkati çeken Fletcher, “Ancak şimdi, BM Genel Sekreteri’nin de dediği gibi, bu hatayı telafi etmek ve daha barışçıl bir gelecek umudunu desteklemek için tarihî bir fırsat var. Bu fırsat değerlendirilmelidir” diye konuştu. Fletcher, “Şimdi Suriye halkını destekleme zamanı” dedi. AA

Okunma Sayısı: 198

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.