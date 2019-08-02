BM, Suriye'de insani yardım tesislerine yapılan saldırıları soruşturacak

Birleşmiş Milletler Suriye'nin kuzeybatısında insani yardım tesislerine yapılan saldırılarla ilgili soruşturma yapacak.

Genel Sekreter Antonio Guterres, kararın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyesi ülkelerin üçte ikisinden gelen inceleme yapılması yönündeki talebin ardından alındığını duyurdu.

İngiltere, Fransa, Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Belçika, Peru, Polonya, Kuveyt, Dominik Cumhuriyeti ve Endonezya salı günü bölgedeki 14 tesise düzenlenen saldırılarla ilgili yeterince inceleme yapılmadığını belirten diplomatik dilekçe mektubu göndermişti.

Yapılan yazılı açıklamada soruşturmanın çatışmasızlık listesindeki tesislerle BM tarafından desteklenen tesislere oluşan yıkım ve hasara odaklanacağı ve olaylarla ilgili kesin verilerin Genel Sekreter'e rapor edileceği belirtildi.

İnsani yardım tesislerinin koordinatları taraflarla paylaşıldı

Birleşmiş Milletler destekli olan tesislerle bölgedeki diğer insani yardım tesislerinin tam koordinatları olası saldırılardan korumak için savaşan tüm taraflarla paylaşılmıştı. Fakat bunun onları hedef haline getirip getirmeyeceği de Birleşmiş Milletler'de tartışmalara neden olmuştu.

Rusya destekli Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'a bağlı güçler üç ay önce muhaliflerin kontrolündaki son stratejik bölge olan İdlib'e yönelik askeri harekat başlatmıştı. BM verilerine göre o tarihtan bu yana en az 450 sivil öldü ve 440 bin kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Rusya ve Suriye ise sivillerin ve sivil tesislerin hedef alınmadığını söyleyerek Birleşmiş Milletler'in saldırılar konusundaki bilgi kaynaklarını sorgulamıştı. Suriye ayrıca "terörist grupların" eline geçtiğini belirttiği yüzden fazla tesisin kullanım dışı haline geldiğini belirtti.

Rusya'nın BM Temsilci Vekili Dimitri Polyanski Guterres'in baskılara boyun eğerek soruşturma başlatma kararı vermesinin yanlış olduğunu belirterek Rusya'nın Guterres'in bu kararının hukuki temeli olup olmadığını inceleyeceğini vurguladı.