BM: Ukrayna’da 5 bin sivil öldü

BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, “Kayıpların gerçek sayısının çok daha yüksek olması muhtemel” dedi.

Birleşmiş Milletler (BM), Rusya-Ukrayna Savaşı’nda hedef alınan Ukraynalı sivillerin sayısının 11 bin 800’ü aştığını, bunlardan 5 bin 100’ünün hayatını kaybettiğini açıkladı. BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, BM’nin New York’taki Genel Merkezi’nde düzenlediği basın toplantısında, “Moskova’nın Ukrayna’ya düzenlediği askeri harekatın başından bu yana 11 bin 800’den fazla sivilin vurulduğunu, bunlardan hayatını kaybedenlerin sayısının ise 5 bin 100’ü geçtiğini” söyledi.

Kayıpların 346’sı çocuk

BM İnsan Hakları İzleme Misyonunun, Ukrayna genelinde şimdiye kadar hayatını kaybeden 5 bin 100’den fazla sivilin 346’sının çocuk olduğunu doğruladığını belirten Haq, “Sivil kayıpların gerçek sayısının çok daha yüksek olması muhtemel.” dedi. Haq, “BM, sivilleri etkileyen ve ayrım gözetmeyen saldırı raporlarının artmasından derin endişe duymaktadır. Çatışmanın tarafları, Ukrayna’daki sivilleri ve sivil altyapıyı korumak için uluslararası insani hukuk kapsamındaki yükümlülüklerine uymalıdır.” diye konuştu.