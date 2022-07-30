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30 TEMMUZ 2022 CUMARTESİ - YIL: 53

BM: Ukrayna'daki savaş uzayacak

30 Temmuz 2022, Cumartesi 01:01
Birleşmiş Milletler (BM) Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary Dicarlo, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlamasından bu yana "5 ay geçmesine rağmen sona erme belirtisi göstermediğini" söyledi.

New York'taki BM Genel Merkezi'nde, Ukrayna'daki durum hakkında düzenlenen BM Güvenlik Konseyi oturumunda konuşan Dicarlo, "Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliyle tetiklenen savaş 5 ayı aşkın süredir devam ediyor ve hiç sona erme belirtisi göstermiyor." dedi.

Dicarlo, "Böylesine ürkütücü bir ihtimal karşısında 22 Temmuz'da İstanbul'da imzalanan anlaşma, Ukrayna limanlarından hububat ve gıda maddelerinin güvenli ulaşımını kolaylaştırmak için, Genel Sekreter'in (Antonio Guterres) dediği gibi, bir işaret, insanlık için umut oluşturuyor." ifadesini kullandı.

"İnsani anlaşma" diye nitelediği İstanbul'da imzalanan tahıl koridoru anlaşmasının küresel gıda arz açığını kapatmaya ve yüksek fiyatlarla mücadeleye yardımcı olacağını vurgulayan Dicarlo, "BM, 2 gün önce Müşterek Koordinasyon Merkezi'nin açılışından başlayarak girişimin operasyonel hale getirilmesinde tarafları desteklemek için her türlü çabayı gösteriyor." dedi.

Dicarlo, Odesa'ya yapılan son saldırıların bu girişimleri baltalayacağını kaydetti.

Rusya'yı kasteden Dicarlo, "Coğrafi olarak çatışma veya Ukrayna'nın devlet olduğunu inkar etmek, İstanbul'da sergilenen yapıcı ruhla tutarlı değildir." ifadesini kullandı.

Ukrayna'daki son durumdan örnekler verdi

Dicarlo, "Bu Konsey'e en son 28 Haziran'da brifing verdiğimden beri çatışmalarda ölen, yaralanan veya sakat kalan sivillerin sayısı büyümeye devam etti. Ölümcül Rus silahlı kuvvetlerinin füze, hava ve topçu saldırılarıyla birçok Ukrayna şehir ve kasabasını moloz haline getirdi." diye konuştu.

Savaşın Ukraynalı sivillere "kabul edilemez derecede" ağır zarar verdiğini söyleyen Dicarlo, 27 Temmuz itibarıyla ülkede 5 bin 237 sivilin öldüğünü, 7 bin 35 kişinin yaralandığını kaydetti.

Dicarlo, 25 Temmuz itibarıyla Ukrayna'da sağlık hizmeti veren kuruluşlara yönelik 414 saldırı gerçekleştiğini, yaklaşık 2 bin 129 eğitim kurumunun bombardımandan zarar gördüğünü aktardı.

Rosemary Dicarlo, UNESCO'nun da Ukrayna'da 73 dini bina ve 13 müze dahil 168 kültürel yapının, savaştan zarar gördüğünü doğruladığı bilgisini paylaştı.

19 Temmuz itibarıyla Avrupa'daki Ukraynalı mülteci sayısının 5 milyon 984 bini geçtiğini belirten Dicarlo, Ukrayna genelinde gıdaya erişimin önemli ölçüde azaldığını, kadınların en temel sağlık sorunları dahil olmak üzere sağlık hizmetlerine erişiminin hızla bozulduğunu kaydetti.

AA

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