BMGK, İsrail'in saldırılarını görüşecek

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını görüşmek üzere 20 Mayıs Perşembe günü toplanacak.

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