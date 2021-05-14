BMGK pazar günü toplanacak

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) İsrail ve Filistin arasında giderek artan gerilimi ve Gazze'ye yönelik hava saldırılarını görüşmek için pazar günü toplanma kararı aldı.

ABD'nin BMGK'nin cuma günü toplanmasına itirazının ardından Konsey, İsrail ve Filistin arasındaki gerginliğin ve yaşanan şiddetin pazar günü açık oturumda görüşülmesi konusunda uzlaştı. ABD, BM Güvenlik Konseyinin mayıs ayı dönem başkanı Çin ile Konseyin geçici üyelerinden Norveç ve Tunus'un cuma günü toplantı yapılması talebine "gerginliği azaltma çabalarına katkı sağlamayacağı" gerekçesiyle itiraz etmişti. BM Güvenlik Konseyi bu hafta 2 kez acil oturumda toplandı ancak ABD'nin itirazı üzerine hiçbir adım atamadı. Konsey, pazar günü yapılacak oturumla 3. kez toplanmış olacak. AA

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