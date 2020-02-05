'Boko Haram mağdurlarının yüzde 90'ı Müslüman'

Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari, Boko Haram terör örgütünün Hristiyanları hedef aldığını iddia etmesine rağmen mağdurların yüzde 90'ının Müslüman olduğunu söyledi.

Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari, Boko Haram terör örgütünün Hristiyanları hedef aldığını iddia etmesine rağmen mağdurların yüzde 90'ının Müslüman olduğunu söyledi. Yerel basındaki haberlere göre Buhari, örgütün savunmasız ve sivil insanları hedef aldığını belirterek, bazı imam ve papazların saldırılar noktasında birbirlerini suçladığına dikkati çekti ve "Nijerya'da dini bölünme isteyenlere yer yok. Nijeryalılar daha fazla birlik için çabalamalıdır." dedi. Buhari, "Boko Haram örgütünün kurbanlarının yüzde 90'ı Müslümanlardan oluşuyor. Onlar, Müslüman öğrencilerin okuduğu okullara saldırıyor, camileri hedef alıyor ve imamları öldürüyor." ifadesini kullandı. AA

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