Bosna Hersek'te göçmen kampı yandı: 29 yaralı

Bosna Hersek'in Velika Kladusa kentindeki bir göçmen kampında çıkan yangın sonucu 29 kişi yaralandı. Bölge Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Ale Siljdedic, yaklaşık 500 göçmenin kaldığı Miral Kampı’ndaki yangında yaralananların Velika Kladusa ve Bihac’da hastaneye kaldırıldığını açıkladı.

Bu sabah başlayan yangına itfaiye ve kurtarma ekipleri müdahalede bulundu. Yetkililer, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için açılan soruşturmayı sürdürüyor.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde göçmenlerin panik içinde pencereden atladıkları görülüyor.

Geçen yıl Asya ve Kuzey Afrika ülkelerinden gelen yaklaşık 25 bin göçmen Sırbistan ve Karadağ üzerinden Bosna’ya geçti. Bosna Hersek yetkilileri bu yıl içinde ise 6 bin civarında göçmenin ülkeye giriş yaptığını açıkladı.

Ülkeye giriş yapanların yaklaşık 3 bin 500’ü göçmen transit merkezlerinde konaklıyor, binlercesi ise kötü barınma koşullarında hayatlarını sürdürüyor.

Birçok etnik kimliğin bir arada yaşadığı Balkan ülkesi Bosna Hersek'te 7 ay önceki genel seçimlerin ardından henüz hükümet kurulamadı. Bosna’da göç ve iltica ile ilgili çalışmalar ise devlet kurumları tarafından sürdürülüyor.