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13 EKİM 2021 ÇARŞAMBA - YIL: 52

Bosna Hersek’te “Selâm ya Resulallah” faaliyeti

12 Ekim 2021, Salı 23:08
Bosna Hersek’in başşehri Saraybosna’da, Hz. Muhammed’in (asm) hicrî takvime göre doğum günü dolayısıyla geleneksel olarak düzenlenen “Selâm ya Resulallah” faaliyeti başladı.

Saraybosna İslâm Birliği Meclisi tarafından bu yıl 17’ncisi düzenlenen faaliyetin başşehirdeki tarihî Gazi Hüsrev Bey Kütüphanesi’nde gerçekleşen açılış programında konuşan Saraybosna İslâm Birliği Meclisi Başimamı Abdulgafar Velic, Bosna Hersek’teki Müslümanların Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (asm) doğduğu ayı büyük bir sevinçle karşıladığını söyledi. Faaliyet kapsamında 20 gün boyunca ülke genelinde farklı faaliyetler düzenleneceğini belirten Velic, 17 yıldır devam eden gelenekten memnuniyet duyduğunu ifade etti. “İyilik yap” sloganıyla düzenlenen ve 1 Kasım’a kadar devam edecek faaliyet kapsamında, başta Saraybosna olmak üzere ülkenin farklı şehirlerinde ilahi konserleri, kitap tanıtımları, sergiler ve mevlit programları düzenlenecek.

AA

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