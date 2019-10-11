Brexit görüşmeleri yoğunlaşacak

İngiltere'nin AB'den ayrılması beklenen tarih yaklaşırken taraflar, müzakerelere hız verme kararı aldı.

İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılması beklenen tarih yaklaşırken taraflar, müzakerelere hız verme kararı aldı. AB Komisyonu'ndan yapılan yazılı açıklamada, tarafların, İngiltere'nin birlikten ayrılmasını öngören 31 Ekim'e doğru müzakereleri yoğunlaştırma kararı aldığı bildirildi. AB Brexit Müzakerecisi Michel Barnier ile İngiltere'nin Brexit Bakanı Stephen Barclay'nin bugün Brüksel'de "verimli görüşme" gerçekleştirdiği aktarılan açıklamada, AB'nin tutumunda değişlik olmadığı ifade edildi. Açıklamada, ayrılık anlaşmasında Kuzey İrlanda ile İrlanda arasında sınır uygulamasını engelleyecek, tüm adanın ekonomisini ve Hayırlı Cuma Anlaşması'nı koruyacak çözüm olması gerektiğine dikkati çekildi. AA

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