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Brezilya'da 1184, Hindistan'da 1043, Meksika'da 575 kişi daha öldü

03 Eylül 2020, Perşembe 11:19
Kovid-19 salgınında son 24 saatte Brezilya'da 1184, Hindistan'da 1043, Meksika'da 575 kişi öldü.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en çok etkilenen ikinci ülke Brezilya'da, virüs nedeniyle son 24 saatte 1184 kişi öldü.

Brezilya Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, 1184 kişinin vefat etmesiyle ülkedeki virüs kaynaklı ölü sayısı 123 bin 780’ne, vaka sayısı da 46 bin 934 artarak 3 milyon 997 bin 865’e yükseldi.

Yaklaşık 46 milyon nüfuslu, ülkenin ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 826 bin 331 vaka ve 30 bin 673 virüs kaynaklı ölümle ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi olarak öne çıkıyor.

Virüsten iyileşenlerin sayısı ise 3 milyon 210 bin 405 olarak kayda geçti.

Nüfusu 211 milyonu aşan Brezilya, Latin Amerika'da "salgının merkez üssü" olarak nitelendiriliyor.

Hindistan'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 67 bin 376 çıktı

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede 1043 kişinin daha ölmesiyle Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 67 bin 376'ya yükseldi.

Hindistan'da son 24 saatte 83 bin 883 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 3 milyon 853 bin 406'ya çıktı.

Ülkede, şimdiye kadar virüse rastlanan 2 milyon 970 bin 492 kişi iyileşti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Hindistan, dünyada en fazla vaka görülen 3'üncü ülke konumunda bulunuyor.

Meksika'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 65 bin 241'e yükseldi

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı can kaybı 575 artarak 65 bin 816'ya ulaştı.

Meksika'da, Kovid-19 vaka sayısı da 4 bin 921 artışla 610 bin 957'ye çıktı.

Ülkede, bugüne kadar Kovid-19 tespit edilen 424 bin 990 kişi iyileşti.

Meksika'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin günlük sayısı ilk kez 27 Mayıs'ta 500'ü aşmıştı.

Ülkede ilk vaka 28 Şubat'ta saptanmış, 19 Mart'ta da ilk kez 1 kişi virüs nedeniyle ölmüştü.

AA

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