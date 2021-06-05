Brezilya'da Kovid-19 nedeniyle 1454 ölüm daha

Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Salgın nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 1454, Meksika’da 206, Arjantin'de 539, Kolombiya'da 537, Peru'da 266, Şili’de 98, Ekvador’da 49, Bolivya'da 68, Paraguay’da 111, Honduras'ta 39, Uruguay'da 56 ve Kosta Rika'da 29 kişi öldü.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 1454 kişinin ölmesiyle ölenlerin sayısı 470 bin 842’ye, 37 bin 936 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı da 16 milyon 841 bin 408’e çıktı.

Brezilya'nın ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 3 milyon 338 bin 262 vaka ve 113 bin 474 ölümle "ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi" olarak öne çıkıyor.

ABD’nin ardından dünyada en çok Kovid-19 kaynaklı ölümün görüldüğü ülke Brezilya'da iyileşenlerin sayısı 15 milyon 239 bin 692 olarak açıklandı.