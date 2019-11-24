Brezilya Devlet Başkanının oğluna yolsuzluk soruşturması

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun oğlu Flavio Bolsonaro hakkında Rio de Janeiro savcıları tarafından bölge vekili olduğu döneme dair yolsuzluk soruşturması açıldı.

Yılın başında senatör olan Flavio Bolsonaro hakkında Rio de Janeiro bölge vekili olduğu dönemde sahte işe alımlar gerçektirdiği ve maaşlarını kendi aldığı gerekçesiyle yolsuzluk soruşturması açıldı. Bolsonaro hakkında bir önce açılan soruşturma ise personellerine yaptığı ödemedeki düzensizliklerle ilgiliydi. Yüksek mahkeme bir önceki soruşturmayı rafa kaldırmış ve temyiz edilmişti. Flavio Bolsonaro'nun avukatı Frederick Wassef, müvekkilinin suçsuz olduğunu belirterek herhangi bir usulsüzlüğü reddetti. Wassef, "Bütün bu sürecin sonunda yasa dışı hiçbir şey olmadığı kanıtlanacak" ifadelerini kullandı.

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