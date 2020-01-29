British Airways Çin'e uçuşlarını durdurdu

British Airways, Çin'e tüm uçuşlarını durdurma kararı aldı.

İngiliz ulusal havayolu şirketi British Airways, koronavirüs uyarısının ardından Çin'e yönelik tüm uçuşlarını acil olarak askıya aldığını duyurdu. Şirketten yapılan açıklamada, kararın, İngiltere Dışişleri Bakanlığı'nın vatandaşlara 'koronavirüs nedeniyle Çin ana karasına gerekli olmadıkça seyahat etmemeleri' uyarısının ardından alındığı bildirildi. İngiltere Dışişleri Bakanlığından dün (28 Ocak) yapılan açıklamada, devam eden koronavirüs salgını nedeniyle zorunlu seyahatler hariç Çin ana karasına gidilmemesi tavsiyesinde bulunulmuştu. Uyarının Hong Kong ve Makao için geçerli olmadığı kaydedilen açıklamada, halihazırda Çin'de bulunan İngiliz vatandaşlarından da seyahatlerin gelecek günlerde zorlaşabileceğini göz önünde bulundurarak kendi kişisel koşullarına göre karar vermeleri istenmişti. Euronews Türkçe

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