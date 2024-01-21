İsrail’in Hayfa kentinde savaş karşıtı bir grup Yahudi ve Arap aktivist gösteri düzenleyerek ateşkes çağrısında bulundu. Hayfa’nın Hantur Meydanı’nda toplanan yaklaşık üç yüz kişi ellerinde Arapça, İbranice ve İngilizce olarak “Gazze’deki soykırımı durdurun”, “Çocukları kim kurtaracak?” ve “Bu kadar katliam yeter” yazılı dövizler açtı.

Savaş karşıtı sloganlar atan göstericilerden bazıları, Gazze’de öldürülen Filistinlilerin ve yıkılan binalar arasındaki çocukların fotoğraflarını taşıdı. Göstericiler İsrail ordusuna ait bir savaş uçağının maketini de gösteri alanına getirerek ellerinde taşıdı. Siyah renkte maketin üzerinde ölümü simgeleyen kuru kafa resmi olduğu ve etrafından sarkan bombaların üzerinde “cinayet”, “işgal”, “intikam” ve “açlık” yazılı olduğu dikkati çekti. İsrail polisi gösterinin düzenleneceği alanın etrafını barikatlarla çevirerek meydanın birkaç yüz metre ilerisinden itibaren kontrol noktaları kurdu. Göstericilerin ellerindeki bazı pankartlara el koymaya çalışan polis ile göstericiler arasında arbede yaşandı. Polis üzerinde “katliam” ve “cinayet” yazılı birçok pankarta el koydu. AA

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