Bu virüs SARS’tan daha tehlikeli

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu yeni koronavirüsten ölenlerin sayısını 811 olarak açıkladı.

DW’deki habere göre 2002/2003 yılında bir başka koronavirüs türü olan SARS dolayısıyla başlayan salgında 774 kişi can vermişti. O dönem 8 bin 96 kişinin hastalığa yakalandığı kayıtlara geçmişti. Bugün ise yeni koronavirüse yakalananların sayısı sadece Çin’de 37 bin 198. Çin dışında ise toplam 25 ülkede virüse yakalananların sayısı ise 330’u buluyor. Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Cui Wei virüsün Vuhan şehrindeki bir deniz ürünleri pazarında ortaya çıktığını belirterek virüsün “pazarda yasadışı yollarla satılan yabanî hayvanlarla” ilgili olduğunun tahmin edildiğini belirtti. Hastalığın sosyal medyada iddia edildiği gibi yarasa çorbasıyla ilgili olmadığını belirten Cui “O video, aslında 2016 yılında Güney Pasifik’te çekilmiş bir videodur. Yarasa, Çin mutfağında ve sofralarında kesinlikle yer almıyor” dedi.