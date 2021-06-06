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7 HAZİRAN 2021 PAZARTESİ - YIL: 52

Burkina Faso'daki ölü sayısı 160'a yükseldi

06 Haziran 2021, Pazar 20:23
Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, cumayı cumartesiye bağlayan gece, kuzeyde yer alan Burkina Faso'daki Sahel bölgesindeki Yaghga köyüne düzenlenen terör saldırısında ölenlerin sayısı 160'a yükseldi.

Ağır yaralıların fazla olması nedeniyle ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Cumartesiden başlayarak 3 günlük ulusal yas ilan edilen ülkede saldırıya ilişkin birçok uluslararası kuruluştan da kınama geldi.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, "alçakça" olarak tanımladığı saldırıyı şiddetle kınarken, uluslararası toplumun bölgede terörle mücadele eden devletlere desteğini artırması çağrısında bulundu.

Avrupa Birliğinden yapılan açıklamada da bu "barbarca" saldırının hiç olmadığı kadar güçlü şekilde kınandığı belirtilerek, Burkina Faso'nun terörle mücadelesine destek yinelendi.

Fildişi Sahili Cumhurbaşkanı Alassane Ouattara da saldırıyı kınayarak, Burkina Faso halkıyla dayanışma mesajı verdi.

Burkina Faso, Sahel bölgesinde faaliyet gösteren El Kaide'ye bağlı grupların düzenlediği terör saldırılarının sık sık hedefi oluyor.

Birleşmiş Milletler verilerine göre, sivil ve askerleri hedef alan saldırılar nedeniyle 1,1 milyon kişi ülke içinde yer değiştirmek zorunda kaldı.

AA

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