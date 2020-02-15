Camilere saldırılar çirkin

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, Almanya’da camilere yönelik saldırıların ve bomba tehditlerinin iğrenç davranışlar olduğunu söyledi.

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, Almanya’da camilere yönelik saldırıların ve bomba tehditlerinin iğrenç davranışlar olduğunu söyledi.

Seibert, Berlin’de düzenlenen basın toplantısında, Kuzey-Ren Vestfalya eyaletinde son 3 günde 5 camiye yönelik bomba tehditlerini değerlendirdi. Somut olarak işaret edilen olayları bilmediğini, ancak Müslüman kurumlara yapılan bomba tehditleri, camilerin duvarlarının yazılarla kirletilmesi veya diğer şekillerde zarar verilmesi gibi olaylara ilişkin daha önce yaptığı değerlendirmeyi yineleyeceğini belirterek, “Bunlar iğrenç davranışlardır” dedi. Seibert, Alman hükümeti olarak, ülkede yasal düzen çerçevesinde dinini yaşamak isteyen herkesin bunu gerçekleştirmesine olanak sağlama konusundaki hedefe bağlı olduklarını kaydetti.

Toplantıda yer alan Almanya İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Steve Alter de Müslümanların endişelerinin azaltılması konusunda ne gibi tedbirler alınabileceğine ilişkin soruya, işaret edilen olayları medyadan bildiğini belirterek, konunun ilgili eyalet makamlarınca değerlendirilerek işleme alındığını söyledi.

Almanya’nın Kuzey-Ren Vestfalya eyaletinde son üç günde Essen, Hagen, Unna, Bielefeld ve Aachen şehirlerindeki beş camiye elektronik posta yoluyla bomba ihbarı yapılmış, ayrıca yapımı devam eden Brühl Camisi’nin inşaatında da camlar kırılmıştı.