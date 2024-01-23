Camileri vurdu, Hocaları katletti

Gazze’deki Vakıflar ve Din İşleri Bakanlığı, İsrail’in camileri hedef alan saldırılarına ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.

Açıklamaya göre, toplam 1200 cami bulunan bölgedeki bin cami kısmen ya da tamamen yıkıldı. Aralarında tarihi camilerin de yer aldığı bu yıkımın yeniden imarı için yaklaşık 500 milyon dolar gerekiyor.

İsrail güçleri, saldırılarında aralarında vaiz, imam, hatip, müezzin, hafızın yer aldığı 100’den fazla din adamına suikast düzenledi. İsrail ordusu ayrıca onlarca mezar yerini yerle bir etti, kutsallığını ihlal ederek mezarları açtı, uluslararası anayasalara ve insan haklarına açıkça meydan okuyarak naaşları çaldı. Öte yandan Gazze Şeridi’ndeki mezarlıklar doldu, defin için yer kalmadı.

Ayrıca İsrail askerlerinin işlediği toplu suçlar nedeniyle bazı naaşlara ulaşılamadı, bazıları yollara, evlere, pazar yerlerine, hastane ya da okulların bahçesine defnedilmek zorunda kalındı. Açıklamaya göre ayrıca İsrail, “din savaşının bir parçası olarak” Rum Ortodoks kilisesini, zekat komitelerini, Kur’an-ı Kerim öğreten okulları ve vakfa ait banka binasını da hedef aldı.