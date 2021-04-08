Camiye yardımı yargıya taşıdılar

Fransa’da Bas-Rhin Valiliği, İçişleri Bakanı Gerald Darmanin’in talimatına uyarak, belediyenin Strazburg şehrinde inşa edilen Eyüp Sultan Camii’ne yaklaşık 2,5 milyon avroluk yardım yapma kararına idarÎ mahkemede itiraz edecek.

Fransa’da Bas-Rhin Valiliği, İçişleri Bakanı Gerald Darmanin’in talimatına uyarak, belediyenin Strazburg şehrinde inşa edilen Eyüp Sultan Camii’ne yaklaşık 2,5 milyon avroluk yardım yapma kararına idarî mahkemede itiraz edecek. Bas-Rhin Valiliği’nden yapılan açıklamada, Strazburg Belediye Meclisi’nde Eyüp Sultan Camii’ne, inşa maliyetinin yüzde 10’u olan 2 milyon 563 bin 999 avro para yardımı yapılmasının kabul edilmesinin tartışmalı olduğu ifade edildi.

Açıklamada, Vali Josiane Chevalier ile Strazburg Belediye Başkanı Jeanne Barseghian arasındaki yazışmaların Belediye Meclisi’nin kararını geri çekmesiyle sonuçlanmadığı, bu sebeple valiliğin tartışmalı gördüğü bu yardım kararını iptal istemiyle Strazburg İdarî Mahkemesi’ne götüreceği aktarıldı.

Darmanin yardıma itiraz etmişti

İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Yeşiller Partisi’nden olan Strazburg Belediyesi’nin 22 Mart’taki kararına karşı çıkarak, Grand-Est ve Bas-Rhin Valiliği’nden yardım kararını idarî mahkemeye sevk etmesini istemişti. Darmanin açıklamasında, “Strazburg Belediyesi, Fransa İslâmî Prensipler Tüzüğü’nü imzalamayı reddeden ve siyasî İslâm’ı savunan bir federasyon tarafından desteklenen bir camiyi finanse ediyor. Umarım bir an önce herkes gözlerini açar, ayrılıkçı yasası onaylanır ve yürürlüğe girer.” ifadesini kullanmıştı. Strazburg Belediye Başkanı Jeanne Barseghian da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a yazdığı mektupta Darmanin’in talebine itiraz ederek, söz konusu kararın Alsace-Moselle bölgesinin yerel hukukuna uygun olduğunu belirtmişti.

Devlet, daha önce camiye hibede bulunmuştu

Caminin yapımını üstlenen Fransa İslâm Toplumu Millî Görüş (CIMG) ile “İnanç ve Uygulama” adlı sivil toplum kuruluşu ve Fransa’daki Türk Müslüman Dernekleri Koordinasyon Komitesi (CCMTF) dün düzenledikleri ortak basın toplantısında, Darmanin’in tüzüğü gerekçe göstererek, validen federasyonları bölgesel organizasyonlardan dışlamasını istemesinin kabul edilemez olduğunu bildirmişti. Fransa hükümeti, İslâm Toplumu Millî Görüş’e (CIMG) bağlı camiye 2019 yılında suç önleme hibesi olarak 22 bin 400 avro ödemişti. Paris - aa

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Pantin Camii yeniden açılıyor

Fransa’da öğretmen Samuel Patty’nin öldürülmesinden sonra kapatılan Pantin Camii, 9 Nisan’da yeniden açılıyor. Caminin bulunduğu Seine-Saint-Denis Valiliği’nden yapılan açıklamada, değişen cami yönetimiyle yapılan görüşmeler sonrası, Pantin Camii’nin Cuma gününden itibaren yeniden açılacağı belirtildi. Fransa hükümeti, Paris’in banliyölerinden Seine-Saint-Denis’teki Pantin Camii’nin yöneticisinin, derste öğrencilerine Hazreti Muhammed’e (asm) hakaret muhtevalı karikatürü gösterdikten sonra 16 Ekim’de öldürülen öğretmene tepki görüntüsünü internette paylaştığı gerekçesiyle caminin 6 ay kapatılmasına karar vermişti. Paris - aa