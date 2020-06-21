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22 HAZİRAN 2020 PAZARTESİ - YIL: 51

Cammu Keşmir'deki çatışmada 3 kişi öldü

21 Haziran 2020, Pazar 18:00
Hindistan’da yayın yapan NDTV kanalında yer alan habere göre, ihbar üzerine Cammu Keşmir bölgesinin Srinagar kentinde operasyon başlatan güvenlik güçleriyle direnişçiler arasında çatışma çıktı. Çatışmada 3 direnişçi öldü.

Öte yandan Srinagar genelinde mobil internet hizmeti askıya alınırken, çatışmanın yaşandığı bölgede halkın serbestçe hareket etmesi kısıtlandı.

Cammu Keşmir'de 19 Haziran'daki çatışmalarda Pulwama'da 3, Shopian'da da 5 direnişçi ölmüştü.

Cammu Keşmir'in özel statüsünün kaldırılması

Cammu Keşmir, İngiltere'den bağımsızlığın kazanıldığı 1947'den bu yana kendi yasalarını çıkarabilecek şekilde ayrıcalıklı konumdaydı. Bu özel statü, yabancıların bölgeye yerleşmesine ve mülk edinmesine izin vermeyen vatandaşlık yasasını da içeriyordu.

Ancak milliyetçi Hindistan Halk Partisi (BJP) yönetimi, Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan anayasanın 370. maddesini 5 Ağustos 2019'da iptal ederek bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırdı.

Buna göre Yeni Delhi, bölgeyi, 31 Ekim 2019'da merkeze bağlı Cammu Keşmir ve Ladakh "Birlik Toprağı" olarak ikiye ayırdı.

Kararın ardından Hint güvenlik güçleri, Cammu Keşmir'de asayiş operasyonlarını ve halk üzerindeki baskıları yoğunlaştırmış, sokağa çıkma yasağının yanı sıra internet, telefon ve ulaşım kısıtlamaları getirilmiş, bölgedeki yerel partilerin yöneticileri ve üyeleri gözaltına alınmıştı.

AA

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