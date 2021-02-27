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27 ŞUBAT 2021 CUMARTESİ - YIL: 52

Çatışma bölgelerinde 'insani ateşkes' kararı kabul edildi

27 Şubat 2021, Cumartesi 09:41
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, dünya genelinde tüm çatışma bölgelerindeki 160 milyon kişiye Kovid-19 aşısı sağlanabilmesi için "sürdürülebilir insani ateşkes" talep eden kararı kabul etti.

BM Güvenlik Konseyi şubat ayı dönem başkanı İngiltere tarafından hazırlanan insani ateşkes kararı, oy birliğiyle alındı.

Tüm çatışma bölgelerine aşı erişiminin "engelsiz" ve "sürdürülebilir" şekilde sağlanması ve milyonlarca kişinin aşılanabilmesi için insani ateşkes talep edilen kararda, gelişmiş devletlerden düşük, orta gelirli ve ihtiyaç duyan diğer ülkelere aşı bağışlaması da istendi.

İngiltere'nin BM Daimi Temsilcisi Barbara Woodward, 15 üyeli BM Güvenlik Konseyinde kabul edilen ve insani ateşkes talep eden kararla çatışma bölgelerinde yaşayan ve çatışmalar nedeniyle yerlerinden edilen 160 milyon kişiye aşı sağlanabileceğini bildirdi.

AA

Etiketler: çatışma bölgesi, insani ateşkes, karar
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