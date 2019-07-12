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Çavuşoğlu: AB yaptırım uygularsa Doğu Akdeniz'de ilave adımlar atarız

12 Temmuz 2019, Cuma 12:48
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetleri nedeniyle Avrupa Birliği'nin planladığı yaptırımlarla ilgili olarak, "AB'nin bu saçma sapan dayanışmasıyla böyle bir yanlışa girmemesi gerekiyor, Rum tarafına paylaşmayı öğretsinler, bize yönelik atacağı adımların bir faydası olmaz ters teper, oraya ilave adımlar atarız." sözleriyle Ankara'nın Brüksel'e karşılık verileceğini dile getirdi.

Geri kabul anlaşmasını zaten yürürlüğe koymadıklarını hatırlatan Çavuşoğlu, "Çünkü vize serbestisi gecikti, dolayısıyla biz geri kabul anlaşmasının aynı anda yürürlüğe girmesini istiyoruz." dedi.

Çavuşoğlu ayrıca, AB'nin yaptırım uygulaması halinde Doğu Akdeniz'de mevcut faaliyetlere ek olarak ilave adımları atılacağı uyarısında bulundu.

Ankara ile Brüksel'i karşı karşıya getiren doğal gaz kriziyle ilgili yorum yapan İsviçre Ignazio Cassis ise "Bu konuda diyalog olmadan çözüm olmaz, çözüm için Kıbrıs ile Türkiye arasında bir diyalog kanalı oluşturulmalı. Doğu Akdeniz'deki sorunlar aslında daha temelde olan sorunun başka bir yansıması. İsviçre, bu temel sorunun çözümü için gerekli ortamı hazırlamaya hazırdır." ifadelerini kullandı.

Euronews Türkçe

Etiketler: Türkiye, KKTC, Doğu Akdeniz, AB, doğal gaz
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