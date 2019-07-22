Çavuşoğlu ve Lavrov'dan Suriye görüşmesi

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile Suriye ve İdlib'deki gelişmelere ilişkin telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu arasında bugün gerçekleşen telefon görüşmesi ile ilgili bir basın açıklaması yayınladı.

Görüşmenin Türk tarafının girişimi ile yapıldığı ifade edilen açıklamada, şöyle dendi:

“Taraflar, Suriye Arap Cumhuriyeti’ndeki ihtilafın siyasi çözüm sürecinin mevcut durumunu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) 2254 sayılı Kararının hükümleri doğrultusunda görüştü. Her iki taraf, Anayasa Komitesi’nin bir an önce kurularak çalışmaya başlaması konusundaki ilgisini teyit etti.”

İdlib’deki gerilimi azaltma bölgesi ile ilgili bilgi paylaşımının yapıldığı da ifade edilen açıklamada, Rusya ve Türkiye liderlerinin Soçi’de gerçekleştirdikleri görüşme sonucunda 17 Eylül 2018’de imzalanan İdlib’deki gerilimi azaltma bölgesindeki durumun istikrara kavuşturulmasına ilişkin Mutabakatın kapsamlı bir şekilde yerine getirilmesi amacıyla terörle mücadelede çabaların koordinasyonunun önemine vurgu yapıldığı kaydedildi.

Açıklamaya göre iki bakan ayrıca ‘ikili işbirliği ile ilgili bir dizi konuyu’ da ele aldı.