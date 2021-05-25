"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
26 MAYIS 2021 ÇARŞAMBA - YIL: 52

Cenevre'deki görüşmeyle ilgili ABD'den ve Rusya'dan açıklama

25 Mayıs 2021, Salı 22:24
Kremlin’den yapılan yazılı açıklamada, Rusya ve ABD arasında varılan anlaşmaya göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Joe Biden’ın 16 Haziran’da Cenevre’de görüşeceği belirtildi.

Görüşmede, Rusya ile ABD arasındaki ilişkilerin durumu ve geleceğinin ele alınacağı bilgisine yer verilen açıklamada, "Stratejik istikrar konularının yanı sıra yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede etkileşim ve bölgesel sorunların çözümü de dahil olmak üzere uluslararası gündemdeki güncel konular istişare edilecektir." ifadesi yer aldı.

Biden'ın ABD başkanı olmasının ardından iki lider ilk kez yüz yüze görüşme yapacak.

Beyaz Saray'dan da açıklama geldi

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki de yaptığı yazılı açıklamada, Biden ve Putin’in 16 Haziran’da Cenevre’de görüşeceğini teyit etti.

Psaki açıklamasında, "Biz, ABD-Rusya ilişkilerinde öngörülebilirlik ve istikrarı sağlamak isterken, iki lider aramızdaki tüm meseleleri ele alacak." bilgisini paylaştı.

Psaki detayları paylaştı

Psaki, "İki liderin zamanlarının çoğunu stratejik istikrar konusunda harcamalarını bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Psaki zirvede, silahlanma kontrolü, siber güvenlik, Belarus gibi konuların yanı sıra Ukrayna'nın da gündeme geleceğini belirterek, "Biden ABD'nin Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğüne yönelik desteğini bir kez daha dile getirecek." bilgisini paylaştı.

Bazı Cumhuriyetçilerin Biden'ın Rusya'ya yönelik "yumuşak" davrandığı iddialarına da yanıt veren Psaki, "Biz bu görüşmeyi Rusya Devlet Başkanına bir ödül olarak görmüyoruz. Bunu ABD'nin çıkarlarını savunacağımız bir fırsat olarak görüyoruz." dedi.

Psaki, söz konusu zirvede ABD ve Rusya arasındaki tüm sorunların çözüleceği gibi bir beklentiye girmediklerinin altını çizerek, ABD'nin Rusya'ya zirve için herhangi bir ön şart koymadığını vurguladı.

ABD'nin Kudüs'teki konsolosluğu yeniden açma kararı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın, Ramallah'ta Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüşmesi esnasında ABD'nin Filistin ile ilişkilerine bakan Kudüs'teki konsolosluğun yeniden açılacağını duyurmasını da değerlendiren Psaki, "Bu, bizim birkaç yıl önce Filistinli liderleri ile kesilen ilişkilerimizin devam etmesi bakımından önemli bir adım." değerlendirmesinde bulundu.

Psaki'den UFO yorumu

Bir muhabirin son dönemde ABD hava sahasında UFO görüldüğüne ilişkin hazırlanan istihbarat raporuna işaret etmesi üzerine Psaki, "Tanımlanan ya da tanımlanamayan hava araçları tarafından hava sahamıza yönelik ihlalleri ciddiye alıyoruz." yorumunda bulundu.

Psaki, söz konusu istihbarat raporunu da ciddiye aldıklarını ​​​​​​​ve raporu beklediklerini kaydetti.

Öte yandan İsviçre Konfederasyonu Başkanı Guy Parmelin, Twitter'dan yaptığı açıklamada, İsviçre'nin, ABD Başkanı Biden ve Rusya Devlet Başkanı Putin arasındaki zirveye ev sahipliği yapmasından çok mutlu olduğunu belirtti.

Parmelin, "Umarım, müzakereler hem her iki ülke hem de uluslararası toplum için verimli olur." ifadesini kullandı.

Cenevre'de ABD-Rusya arasındaki en son zirve, Kasım 1985'te dönemin ABD Başkanı Ronald Reagan ve Rusya Devlet Başkanı Mihail Gorbaçov arasında yapılmıştı.

AA

Okunma Sayısı: 212
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Çare Meclis'te ama eli kolu bağlı

    Tefekküre davetlisiniz: Bu yılın tek tam ay tutulması yarın...

    İsrail saldırılarında yaralanan bir Filistinli daha şehit oldu

    Her 100 bin kişide görülen vaka sayıları paylaşıldı

    Cenevre'deki görüşmeyle ilgili ABD'den ve Rusya'dan açıklama

    TBMM Genel Kurulunda HSK'nin 7 üyesini seçildi

    Türkiye'de son 24 saat

    3 bin 70 hakim ve savcının görev yeri değişti

    Avrupa, Belarus üzerinden uçmuyor

    Çok sayıda ülkenin sağlık sistemi çökme noktasında!

    Dünya aşılanıyor: Türkiye'de ve dünya genelinde son durum?

    1 saniyeden kısa sürede koronavirüsü tespit edebiliyor

    61 yıldır çıkmayan kara leke: 27 Mayıs! - Aydınlı hemşerileri Menderes'i ve o acı günleri anlattı

    UEFA Avrupa Ligi kupası sahibini bekliyor

    Mescid-i Aksa'da ''baskın'' tahriği sıklaştı

    Salgının çok ağır seyrettiği Hindistan'da şimdi de kasırga alarmı

    NATO'dan AB'nin Belarus kararlarına ilişkin ilk değerlendirme

    592 kişiden sadece 7 kişiye izin çıktı: İran'da cumhurbaşkanlığı seçimine doğru...

    Mali'de hareketli saatler... Büyükelçilik Mali'deki Türk vatandaşlarını uyardı!

    Avrupa Birliği, Belarus'a hava sahasını kullandırmayacak

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Karadeniz notları
    Ahmet BATTAL

    Yeni Asya ve yolsuzluk
    Ali FERŞADOĞLU

    Türkiye’yi çalkalayan hadiselere bakmak
    Yasemin GÜLEÇYÜZ

    İhlâsı tefekkür ederken
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Faruk ÇAKIR

    Nutuk atarak olmaz
    Cevher İLHAN

    “Dünyada en ciddi destek” bu mu?
    Raşit YÜCEL

    Bir feryadın adı: 27 Mayıs
    M. Latif SALİHOĞLU

    Fetih için yapılan son hazırlıklar
    Süleyman KÖSMENE

    Sırlar hazinesi: Kaside-i Ercuze

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.