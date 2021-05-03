Cezayir’de Sivil Savunma personeli sokakta

Cezayir’de yüzlerce Sivil Savunma personeli hayat şartlarının iyileştirilmesi talebiyle gösteri düzenledi.

Hayat şartlarının iyileştirilmesi, maaşlarına zam yapılması ile “risk ve hastalık” payının arttırılmasını talep eden Sivil Savunma personeli başşehir Cezayir’deki Sivil Savunma Müdürlüğü binasına yürümek istedi. Cezayir polisi, Haydara bölgesindeki binaya doğru yürüyen göstericilere göz yaşartıcı gaz kullanarak engel olmaya çalıştı. Göstericilerden bazıları gazdan etkilenerek boğulma tehlikesi geçirdi. Polisin bütün müdahalelerine rağmen göstericiler, Sivil Savunma Müdürlüğü binasına ulaşmayı başardı. Sivil Savunma Müdürlüğü personeli 18 ve 25 Nisan’da da Cezayir’in pek çok şehrinde benzer gösteriler düzenlemişti. AA

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