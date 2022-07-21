"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
21 TEMMUZ 2022 PERŞEMBE - YIL: 53

CIA Direktörü Bill Burns: Rusya, Ukrayna'da 15 bin asker kayıp verdi

21 Temmuz 2022, Perşembe 13:31
ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü Bill Burns, Rusya’nın Ukrayna savaşında 15 bin asker kayıp verdiğini, Ukrayna ordusunun kayıplarının da buna yakın olduğunu söyledi.

ABD: Lavrov'un açıklamaları, bizim açıklamamızı ispat ediyor
Lavrov'dan "coğrafi hedeflerimiz genişleyecek" açıklaması
ABD: Rusya, Ukrayna'nın bazı topraklarını ilhaka hazırlanıyor

CIA Direktörü Burns, Colorado’da düzenlenen Aspen Güvenlik Forumu'nda konuştu.

Burns, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in kendi kendini Rusya’yı yeniden büyük bir güç haline getireceği konusunda ikna ettiğini ve bunun da ancak Ukrayna’yı kontrol etmekle mümkün olabileceğini düşündüğünü ileri sürdü.

Ekim 2021’den itibaren oldukça rahatsız edici birtakım istihbaratlar almaya başladığını ifade eden Burns, ABD’nin bu konudaki kaygısını, Rusya’nın yoluna devam etmesi durumunda ağır sonuçları olacağını bildirmek üzere ABD Başkanı Joe Biden’ın kendisini Moskova’ya gönderdiğini söyledi. Burns, “Ülkeye döndüğümde Başkan'a ilettiğim izlenim, Putin'in bu işgali başlatmak için henüz geri dönüşü olmayan bir karar vermediğiydi. Ama açıkça o yöne doğru ilerliyordu. Diğer izlenimime göre, stratejik olarak Ukrayna'yı ve Ukrayna’nın tercihlerini kontrolü altına alma yeteneği için pencerenin kapanmakta olduğuna ikna olmuştu.” diye konuştu.

Putin’in sağlığı ve akli dengesinin yerinde bir kişi olarak tanımlayıp tanımlamayacağına yönelik bir soruya yanıt veren Burns, Rus liderin yeterince sağlık olduğunu ve şahsına has bir bakış açısı olduğunu ifade etti.

Burns, savaşın gidişatına ve Rusya’nın kayıplarına ilişkin bir soruya ise şu cevabı verdi:

“Kayıplar konusunda net bir sayı yoktur genellikle aralıklar vardır. ABD istihbarat topluluğunun en son tahminleri 15 bin civarında ölü ve muhtemelen bunun üç katı kadar da yaralı olduğu yönünde. Dolayısıyla oldukça önemli kayıplar. Ukraynalılar da çok kayıp verdi. Muhtemelen bundan biraz daha az.”

Rus ordusunun savaşın ilk aşamasındaki başarısızlıklardan sonra savaşa yeniden adapte olduğunu ve operasyonel hedeflerini yeniden düzenlediklerini hatırlatan CIA direktörü, Rusya’nın daha rahat bulduğu bir savaş taktiği olarak uzun menzilli füze ve topçu atışlarına döndüğünü ve bunun 1994-1995’te Birinci Çeçen Savaşı'na benzettiğini söyledi.

Burns, tıpkı Çeçenistan’da olduğu gibi Ukrayna’nın doğusundaki köylerin de Ruslar tarafından yerle bir edildiğini ancak Rusların Çeçenistan’a nazaran Ukrayna’da daha yavaş bir ilerleme kaydettiğini vurguladı.

Putin’in ABD ve Avrupa’nın dikkatini başka bir şekilde dağıtabileceğini, Ukrayna ve Avrupa’yı yıpratabileceğini düşündüğünü ifade eden Burns, Rus liderin yanıldığını, ABD ve diğer ülkelerin Ukrayna’ya silah desteği verdiği sürece Ukraynalıların savaşa devam edeceğini, NATO’nun daha da güçlendiğini, şimdi de Rusya’nın komşuları olan Finlandiya ve İsveç’in ittifaka katılacağını değerlendirdi.

Çin Tayvan için Rusya’nın Ukrayna savaşını izliyor

Çin’in Tayvan’a yönelik olası bir askeri müdahalesini de değerlendiren Burns, ordusunun Tayvan’a müdahale edebilecek kapasitede olduğunu gördüğü takdirde Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in adım atmaya karar vereceğini ve bunun önümüzdeki yıllar içinde olabileceğini söyledi.

Burns, Çin yönetiminin Rus ordusunun Ukrayna’daki operasyonu izlediğini belirtirken Çin’in Tayvan’a müdahale etmek ve sık ormanlıkları kontrol altına almak için adaya çok büyük askeri güç yığması gereceğine işaret etti.

CIA Direktörü, Çin ekonomisinin dünya ekonomileri ile daha entegre bir ekonomi olduğuna dikkati çekerek Pekin’in yaptırımlara karşı Rusya’dan daha fazla hazırlık yapması gerekeceğini dile getirdi ve Başkan Şi’nin bu konudaki kararlılığının azımsanmaması gerektiğini ifade etti.

İran henüz nükleer silahlaştırma faaliyetini başlatmadı

İran üzerine değerlendirmelerde de bulunan Burns, Tahran’ın nükleer silah için gerekli maddeyi elde etme süresinin bir yıldan haftalarla ölçülebilecek bir süreye gerilediğini kaydetti. Burns, şöyle devam etti:

“Tabii burada ikinci boyut, İranlıların bir silah, nükleer cihaz inşa etme çabalarına yeniden başlamalarının ne kadar süreceğidir. Bizim en iyi istihbarat değerlendirmemize göre, İranlıların 2004 yılına kadar devam ettirdikleri silahlaştırma çabalarını askıya aldılar ve yeniden başlatmadılar. Yani bu açıkça CIA'de ve ABD istihbarat topluluğunda çok, çok keskin bir şekilde odaklandığımız bir şey.”

AA

Okunma Sayısı: 152
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    'Rusya ve Ukrayna bu savaştan çıkmanın zamanını kollayacak'

    Ödemesiz geçiş cezalarına ilişkin yeni dönem

    'Bolu'da içme suyundan etkilenenlerin sayısı 98 oldu'

    Slovenya'daki yangında 1000 hektarlık alan zarar gördü

    CIA Direktörü Bill Burns: Rusya, Ukrayna'da 15 bin asker kayıp verdi

    Yahudi işgalcilerden yeni provokasyon

    Biden'ın 'kanser oldum' açıklaması kafa karışıklığına sebep oldu

    ABD: Lavrov'un açıklamaları, bizim açıklamamızı ispat ediyor

    Haftalık Kovid-19 verilerini açıkladı: Vaka sayısı 117 binden 226 bine yükseldi

    'Sivillere yönelik saldırı gerçekleştirmediğimizi tüm dünya bilir'

    İtalya Başbakanı Draghi'den yeniden istifa kararı

    Büyük kriz dörtnala

    Portekiz'de 1065 kişi aşırı sıcaklar sebebiyle öldü

    Yangınlar ranta yaradı

    KKM’de asıl kıyamet sonra kopacak

    Kıbrıs Barış Harekatının 48. yılı kutlandı

    Kişi değil, sistem güçlü olmalı

    Yargı kararları niye uygulanmıyor?

    O rapor için İsmail Kahraman da konuştu

    BM: Ukrayna’da 5 bin sivil öldü

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Kime “lütuf,” kime tuzak?
    Genel

    Büyük kriz dörtnala
    Süleyman KÖSMENE

    İki şeyi asla unutma!
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    O rapor için İsmail Kahraman da konuştu
    Genel

    İtalya Başbakanı Draghi'den yeniden istifa kararı
    Genel

    KKM’de asıl kıyamet sonra kopacak
    Orhan Ali YILMAZ

    Cuma ve hutbe...
    Ali FERŞADOĞLU

    Tatsız, tuzsuz hayatlar!
    Ahmet BATTAL

    Bursları da geri ödetiyoruz

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.