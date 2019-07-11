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11 TEMMUZ 2019 PERŞEMBE - YIL: 50

Çin: ABD ile ticaret müzakereleri tekrar başlayacak

11 Temmuz 2019, Perşembe 14:15
Çin Ticaret Bakanlığı, iki ülkeden heyetlerin Japonya’da düzenlenen G-20’de ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in fikir birliklerine göre müzakereleri tekrar başlatacağını açıkladı.

Bakanlık Sözcüsü Gao Fıng, başkent Pekin’de düzenlediği basın toplantısında “Çin ve ABD’den karşılıklı heyetler, iki ülke liderlerinin Osaka Zirvesi’ndeki fikir birliklerine göre eşitlik ve karşılıklı saygı temelinde ticaret müzakerelerini tekrar başlatacak.” ifadelerini kullandı.

Çin tarafının temel çıkar ve endişelerinin uygun şekilde ele alınması gerektiğini belirten Gao, iki tarafın eşit diyalog yoluyla birbirinin makul endişelerini dikkate alması durumunda sorunlara iki ülke ve halklarının çıkarına uygun şekilde çözüm bulabileceklerine inandığını söyledi.

Gao, iki taraftan heyetlerin yakın iletişimi sürdürdüğünü belirtirken, müzakerelerin ne zaman ve hangi ülkenin başkentinde yürütüleceğine ilişkin bilgi vermedi.

Çin Başbakan Yardımcısı Liu Hı, ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin ve ABD Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer ile salı günü geç saatlerde telefon görüşmesi gerçekleştirmiş, iki taraf, Şi ve Trump’ın Japonya’daki G-20 Zirvesi’nde mutabık kaldıkları konuların uygulanması konusunda fikir alışverişinde bulunmuştu.

Çin Merkezi Maliye ve Ekonomi Liderlik Grubu Ofisi Direktörü ve Başbakan Yardımcısı Liu Hı, Pekin hükümetinin “baş müzakerecisi” olarak Çin-ABD ticaret görüşmelerini yürütüyor.

Japonya’daki G-20 Zirvesi’nde Şi ve Trump görüşmesinden ticaret müzakerelerine devam kararı çıkmıştı.

Trump, 300 milyar dolar değerindeki Çin mallarına ilave gümrük tarifeleri planının askıya alındığını duyurmuş ve daha sonra ise Huawei’ye yönelik yasakların kaldırılması konusunda yeşil ışık yakmıştı.

İki ülke arasında geçen yıl mart ayında başlayan ve karşılıklı gümrük tarifesi misillemelerine sahne olan ticaret savaşı son olarak Çin'in teknoloji şirketlerine sıçramıştı.

AA

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