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8 AĞUSTOS 2020 CUMARTESİ - YIL: 51

Çin'de 31, Güney Kore'de 43 yeni vaka gözlemlendi

08 Ağustos 2020, Cumartesi 11:07
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte Çin ana karasında 31, Güney Kore'de 43 yeni vakaya rastlandı.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında son 24 saatte 6’sı yurt dışı kaynaklı 31 Kovid-19 vakası tespit edildi. 

Yurt içi kaynaklı yeni vakaların tamamı Sincan Uygur Özerk Bölgesi’nde görüldü.

Toplam vaka sayısının 84 bin 596’ya çıktığı Çin'de, salgın süresince 4 bin 634 kişi virüs nedeniyle öldü.

Bugüne kadar salgına yakalanan 79 bin 123 kişinin iyileştiği ülkede, 42’sinin durumu ciddi olmak üzere 839 hasta halen tedavi görüyor.a

Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde, yurt içi kaynaklı ilk vakaya 16 Temmuz'da rastlanmıştı. Bölgenin başkenti Urumçi'de yurt dışına seyahat etmemiş bir fabrika işçisinde Kovid-19 tespit edilmesi üzerine tedbir olarak bölgeden diğer kentlere uçuşlar sınırlandırılmıştı.

Güney Kore

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden (KCDC) yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 13’ü yurt dışı kaynaklı 43 Kovid-19 vakası tespit edildi.

Salgında bir kişinin daha ölmesiyle toplam ölü sayısı 304'e, toplam vaka sayısı da 14 bin 562’ye çıktı.

Ülkede şimdiye kadar Kovid-19 testi pozitif çıkan 13 bin 629 kişi iyileşti. Güney Kore'de 17’sinin durumu ciddi olmak üzere 629 hasta halen tedavi görüyor.

AA

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