Çin'de yıllık meclis toplantıları virüs salgını nedeniyle ertelendi

Çin’de yılın en önemli siyasi toplantıları olan yıllık meclis toplantıları, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ertelendi.

Çin’de yılın en önemli siyasi toplantıları olan yıllık meclis toplantıları (lianghui), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelendi. Şinhua ajansının haberine göre, ülkedeki en üst düzey yasama organı Ulusal Halk Kongresi (UHK) ile en üst düzey istişare mekanizması Çin Halk Siyasi Danışma Konferansının (ÇHSDK) gelecek ay düzenleyeceği ve yaklaşık 2 hafta sürecek yıllık meclis toplantıları tehir edildi. Söz konusu karar, ülkede bugün itibarıyla 2 bin 594 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan ve 77 binden fazla kişiye bulaşan Kovid-19 salgınıyla mücadele önlemleri çerçevesinde alındı. Toplantıların düzenleneceği tarih ise daha sonra yapılacak açıklamayla duyurulacak. AA

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