"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
2 ARALIK 2019 PAZARTESİ - YIL: 50

Çin'den ABD'ye Hong Kong misillemesi

02 Aralık 2019, Pazartesi 14:05
Çin, Hong Kong İnsan Hakları ve Demokrasi Yasası'na misilleme olarak ABD donanmasının Hong Kong ziyaretlerini askıya alacağını açıkladı.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Çunying, ABD'de Kongre'nin her iki kanadından geçen Hong Kong İnsan Hakları ve Demokrasi Yasası'nın Hong Kong'un iç işlerine "ciddi biçimde müdahale ettiğini" yineledi.

 

Hua, yasaya cevaben ABD donanma gemileri ve uçaklarının Hong Kong'a resmi ziyaretlerini askıya alacaklarını ayrıca Hong Kong'da son dönemde yaşanan karışıklık konusunda "kötü performans sergileyen" sivil toplum kuruluşları Ulusal Demokrasi Vakfı, Ulusal Demokratik Enstitü, İnsan Hakları İzleme Örgütü ve diğerlerine yaptırım uygulanacağını belirtti.

Hong Kong Yasası

ABD Başkanı Donald Trump, geçen ay sonunda, Kongre'nin her iki kanadından da geçerek masasına gelen Hong Kong İnsan Hakları ve Demokrasi Yasası'nı imzaladığını duyurmuştu.

Yasa, Hong Kong'daki gösterilerde uygulanan şiddet ve insan hakları ihlallerinden sorumlu olan Çinli yetkililere yaptırım uygulanmasını öngörüyor.

Protestolarda şiddet dalgası

Hong Kong'da, haziranda, şüphelilerin Çin'e iadesi yasa tasarısına karşı başlayan demokrasi yanlısı protestolarda, son haftalarda protestocular ile polis arasındaki çatışma ve şiddet olayları artmıştı.

Tasarı, 23 Ekim'de resmen geri çekilmesine rağmen protestocular, "demokratik reform" talepleriyle eylemleri sürdürme kararı almıştı.

Göstericiler, tasarının geri çekilmesiyle protestoların "ayaklanma" olarak adlandırılmasına son verilmesini, polis şiddetinin soruşturulması için bağımsız komisyon kurulmasını, tutuklanan protestoculara af çıkarılmasını ve kentte siyasi reform sürecinin yeniden başlatılmasını içeren 5 talep öne sürüyor.

Resmi verilere göre, Hong Kong'da hazirandan bu yana yaklaşık 5 bin protestocu gözaltına alındı.

Ayrıca ABD Dışişleri Bakanlığından Hong Kong'un özerklik statüsünde değişim olup olmadığına ilişkin yılda en az bir kere rapor istenirken, Hong Kong ve ABD arasında özel ticaret ilişkisi kurulması çağrısında bulunuluyor. 

AA

Okunma Sayısı: 309
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Bazı kapı zillerine tarih yazılmasına ilişkin Mersin Valiliği'nden açıklama

    '49 milyon yeni nesil kimlik kartı verildi'

    Çin'den ABD'ye Hong Kong misillemesi

    Irak yeni başbakanını arıyor

    "5. madde NATO'nun çekirdeğidir''

    Rejim uçakları İdlib'de pazar yerine saldırdı: 14 sivil öldü, 27 sivil yaralandı

    Kasım ayı ihracat rakamları açıklandı

    Yeşilin huzuruyla yaşamak

    Demokrasi Manifestosu

    Bediüzzaman’ın doğduğu yer: Nurs Karyesi

    Asgarî ücrette yeni düzenleme

    Susturarak çözüm bulunamaz

    Semavî âfetler neden gelir?

    Necef’teki İran Başkonsolosluğu yeniden ateşe verildi

    Dışişleri Bakanlığı: Türkiye ve Libya oldubittilere izin vermeyecek

    Haftanın maçı berabere tamamlandı

    'DEAŞ'ın hala var olmasındaki en büyük etken PKK/YPG'dir'

    ABD: Esad rejimi sorumlu

    “Gazze’deki ABD hastanesi şüphe uyandırıyor”

    Sungur Ağabey’i dualarla anıyoruz

    En Çok Okunanlar

    Süleyman KÖSMENE

    Semavî âfetler neden gelir?
    Abdülbakî ÇİMİÇ

    Bediüzzaman’ın doğduğu yer: Nurs Karyesi
    Genel

    Demokrasi Manifestosu
    Şükrü BULUT

    Sırlarıyla berzaha göçen kahraman... veya Abdülmuhsin Al-Konavi..
    Genel

    Susturarak çözüm bulunamaz
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Mehmet KARA

    Neyi unutturdu?
    M. Latif SALİHOĞLU

    Alevilerin acısı kasten depreştiriliyor
    Yeni Asya'dan Size

    Nur postacıları vazife başında
    Genel

    Asgarî ücrette yeni düzenleme

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.