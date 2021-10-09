Çin Devlet Başkanı'ndan 'Tayvan ile yeniden birleşme' çağrısı

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Tayvan ile barışçıl yeniden birleşme çağrısı yaptı.

Çin Devrimi’nin 110. yıldönümü dolayısıyla Pekin’de düzenlenen bir etkinlikte konuşan Şi Cinping, “Çin ve Tayvan arasında birleşme gerçekleşmeli, kesinlikle gerçekleşmeli, barışçıl bir şekilde birleşme Tayvanlı yurttaşlar da içinde olmak üzere bütün Çin ulusunun çıkarına.” dedi.

“Çin halkının ulusal egemenliğini ve toprak bütünlüğünü savunmadaki kararlılığını, iradesini ve bu konudaki güçlü yeteneğini kimse küçümsememeli” ifadesini kullanan Şi Cinping, Tayvan'da bağımsızlık isteyen ayrılıkçıların, anavatanın yeniden birleşmesinin önündeki en büyük engel olduğu görüşünü dile getirdi.

Çin son olarak ABD özel birliklerinin, Tayvan ordusuna gizli bir şekilde eğitim verdiği yolundaki haberlere dün sert tepki göstermişti.

Çin Hava Kuvvetlerine bağlı 52 savaş uçağı geçen hafta “gözdağı” vermek amacıyla Tayvan hava sahasında uçuşlar gerçekleştirmişti.