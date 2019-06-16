Çin Devlet Başkanı Türkiye'yle işbirliği yapmak istiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, iki ülke arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi konusunda görüş birliğine vardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı (AİGK) 5. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir araya geldi. Türkiye ile ilişkilere önem verdiklerini belirten Çin Devlet Başkanı ikili ilişkilerdeki dostluğu karşılıklı güvene çevirme ve stratejik işbirliği alanında ilişkileri daha da geliştirme arzusunda olduğunu dile getirdi. Çin Haber Ajansı’nın aktardığına göre Şi Cinping, terörle mücadele işbirliği ile birlikte ülkelerin önemli endişeleri ve çıkarları konusunda Pekin ve Ankara’nın birbirlerine gerekli desteği vermesi gerektiği çağrısında bulundu. Türkiye’nin önemli ipek yolu ülkesi olduğunu kaydeden Şi Cinping, bu alanda iki ülkenin işbirliğini geliştirmeye kararlı olduğunu vurguladı. Euronews Türkçe

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