Çin: Dünya barışına en büyük tehdit ABD

Çin Savunma Bakanlığı, Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Pekin hükümetinin askeri hedeflerinin uluslararası düzeni tehdit ettiği hakkındaki raporuna sert yanıt verdi: "Uzun yıllara dayanan kanıtlar dünya barışına en büyük tehdidin asıl ABD olduğunu gösteriyor."

Çin Savunma Bakanlığı sözcüsü Wu Qian pazar günü yaptığı açıklamada, ABD Savunma Bakanlığı'nın Kongre'ye yönelik hazırladığı Pekin yönetimi askeri amaçları hakkındaki raporunu değerlendirdi.

Raporun Çin halkı ve devletinin amaçlarını çarpıttığını belirten sözcü, "`Uzun yıllara dayanan kanıtlar, bölgesel huzursuzluğun tetikleyen, uluslararası düzenin ihlal ve dünya barışının yok edenin ABD olduğunu gösteriyor'' ifadesini kullandı.

Çin Savunma Bakanlığı sözcüsü Wu Qian, "ABD'yi, Çin'in ulusal savunma ve askeri yapısını objektif ve rasyonel bir şekilde görmeye, yanlış beyanlarda bulunmamaya, bu yönde rapor hazırlamaya son vermeye ve ikili askeri ilişkilerin sağlıklı gelişimini korumak için somut adımlar atmaya davet ediyoruz." dedi.

Sözcü, ABD'nin Suriye, Libya ve diğer ülkelerdeki son 20 yıllık faaliyetlerinin 800 bini aşkın kişinin ölümüne ve milyonlarca insanın göç etmek zorunda kalmasına sebep olduğunu söyledi.

2 Eylül'de ABD Kongresi'ne sunulan 150 sayfalık rapor, Pekin yönetiminin askeri amaçlarının ABD'nin ulusal çıkarları ile çakıştığını ve uluslararası toplumun güvenliğini tehdit ettiğini savunuyor.

Önemli bir bölümü Çin'in ABD müttefiki olan Tayvan'a yönelik stratejisini analizine ayrılan raporda Pekin yönetiminin Tayvan topraklarının bir kısmının zorla ilhak etmeyi göze aldığı ifade ediliyor.