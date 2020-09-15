Çin’e, Uygur uyarısı

AB’Lİ TEMSİLCİLER, ÇİN’DEN İNSAN HAKLARI İHLÂLLERİ VE MÜSLÜMAN AZINLIKLARA YÖNELİK BASKILARIN KALDIRILMASI İÇİN ADIM ATMASINI BEKLEDİKLERİNİ AÇIKLADI.

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri temsilcileri ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve heyeti arasında gerçekleştirilen video-konfe- ransında ilişkileri zorlayan konuları ele aldı. Konferansa AB Konseyi Başkanı Charles Michel’in yanı sıra AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile Almanya Başbakanı Angela Merkel de katıldı. AB’li temsilciler, müzakereleri yedi yıl önce başlayan yatırım anlaşması ile ilgili olarak Çin’den insan hakları ihlalleri ve Müslüman azınlıklara yönelik baskıların kaldırılması için adım atmasını beklediklerini açıkladı.

“AB oyun alanı değİl, oyuncu olmalı”

AB Konseyi Başkanı Charles Michel, “AB oyun alanı değil, oyuncu olmalı” dedi. Michel, Çin ile yürütülen görüşmeleri “dengeli ilişkiler kurulabilmesi bakımın- dan ileriye dönük bir adım” olarak değerlendirdi. Görüşmelerin ardından açıklama yapan AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, “Çin’in bizi bir yatırım anlaşmasının imzalanmasına değeceğine ikna etmesi gerekiyor” şeklinde konuştu. Özellikle AB firmalarının Çin piyasasına girişi konularında Pekin hükümetinden hamle gelmesi gerektiğini ifade eden AB Komisyonu Başkanı, “Çin hükümeti, yatırım anlaşmasının bu sene imzalanması nihai hedefine ulaşabilmemiz için harekete geçmeli” şeklinde konuştu.

1 milyondan fazla Uygurlu Çin’deki kamplarda tutuluyor



Konferansta ayrıca Uygurların durumu da gündeme geldi. AB Konseyi Başkanı Michel, konferansta Çinli yetkililere “Çin hükümetinin Uygurlara muamelesi konu-sunda büyük endişe taşıdıklarını” ifade ettiklerini belirtti. AB’li yetkililer, Uygur azınlığın durumunun yerinde incelenmesi amacıyla bölgeye bir gözlemci misyonunun gönderilmesi isteğinin Devlet Başkanı Cinping’e iletildiğini ifade etti. İnsan hakları örgütlerinin verilerine göre, bir milyondan fazla Uygur ve Müslüman azınlık mensupları Çin’de kamplarda tutuluyor ve kötü muamele görüyor.