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14 ŞUBAT 2020 CUMA - YIL: 50

Çin, Ebola ilacını denemeye karar verdi

14 Şubat 2020, Cuma 19:35
Çinli yetkililerin, Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve diğer kent, bölge ve ülkelere yayılan yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele için Ebola'nın tedavisinde kullanılan ilaçları denemeye başladığı bildirildi.

Hong Kong Çin Üniversitesi Tıp Fakültesi İlaç ve Tedavi Bilimi Bölümü Başkanı David SC Hui, Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) Kovid-19 salgınıyla ilgili toplantılarına katılmak üzere gittiği İsviçre'nin Cenevre kentinden yaptığı açıklamada, Kovid-19 taşıyan 100'den fazla kişinin Ebola ilacı olarak kullanılan "Remdesivir"e olumlu yanıt verdiğini belirtti.

Çin'de 2003'teki SARS salgınından bu yana DSÖ'ye danışmanlık da yapan Hui, "Remdesivir'in klinik denemelerine, hastalığın ortaya çıktığı Vuhan'da birkaç gün önce başlandı ve 100'den fazla hastada denendi." dedi.

Remdesivir'in ilk etapta "iyi etki gösterdiğini" ifade eden David SC Hui, "Remdesivir, Afrika'daki Ebola hastalarını tedavi etmek için geliştirildi. Şimdi 100 hastaya Remdesivir verildi, ancak daha uzun süre takip edilmeleri gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Hui, "Kovid-19'u tedavi etmek için daha önce HIV karşıtı ilaçlar kullanıldı, ancak Remdesivir hastaların şimdi daha iyi hissetmesi umudunu veriyor." diye konuştu.

İlacı satan şirketin Çin'e ücretsiz ilaç sağladığını aktaran David SC Hui, DSÖ'nün salgınla mücadeleye yardım için 3 temsilcisini Çin'e gönderdiğini kaydetti.

Çin'deki virüsü taşıyan hasta sayısının giderek artıyor olmasının endişe verici olduğunu söyleyen Hui, "DSÖ ekibi zaten Çin'de ve durumu değerlendirecek, virüsten etkilenen kişilerin istatistiklerine bakacak ve daha sonra Çin'in virüsü yönetmesine yardımcı olacak bir uzman ekibi bir araya getirecekler." ifadelerini kullandı.

Çin makamlarından, Remdesivir'in klinik deneylerine başlanması için onay

Çin Bilim ve Teknoloji Bakanlığı, Ulusal Sağlık Komisyonu ve Ulusal Sağlık Ürünleri İdaresi, 6 Şubat'ta ABD'li ilaç şirketi Gilead Sciences tarafından geliştirilen "Remdesivir" adlı ilacın klinik deneylerine başlanması için onay vermişti.

Daha önce yine koronavirüs ailesinden olan SARS ve MERS'e karşı yapılan ve hayvan deneylerinde başarılı sonuçlar veren Remdesivir'in klinik deneyleri için yüzlerce hasta kayıt yaptırmıştı.

Öte yandan, ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsünce, Ağustos 2019'da DSÖ eş güdümünde yapılan araştırmada, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki yaklaşık 700 Ebola virüsü taşıyan hastaya "REGN-EB3", "mAb114", "ZMapp" ve "Remdesivir" isimli ilaçların uygulanarak, vakaların yüzde 94'ünde tedaviye olumlu yanıt alındığı duyurulmuştu.

Tayland'da yeni tip koronavirüs tedavisinde ilerleme görülmüştü

Tayland'da bu ayın başında, Kovid-19 görülen kişilere HIV ve grip tedavisinde kullanılan ilaçların karışımıyla tedavi uygulanması sonucu bu hastalarda iyileşme görülmüştü.

Bangkok'daki Rajavithi Hastanesinde görevli doktorlar, HIV ve grip ilaçlarından oluşan bir karşımın uygulandığı tedavide ilk 48 saatin ardından elde edilen sonuçlarda, virüsten etkilenenlerin sağlık durumunda iyileşme görüldüğünü belirtmişti.- Ebola salgını 

Koronavirüs familyasından Ebola virüsü, Aralık 2013'te Batı Afrika'da yayılmıştı. Gine, Liberya ve Sierra Leone'de 2014-2017 yıllarında görülen salgında 30 bin kişiye virüs bulaşmış ve hastaların 11 binden fazlası ölmüştü.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) ise Temmuz 2018'de başlayan Ebola salgınında 2019 sonu itibarıyla 2 bin 231 kişi ölmüştü.

DSÖ, Kuzey Kivu eyaletinin en büyük kenti Goma'ya sıçraması üzerine 17 Temmuz 2019'da "küresel acil durum" ilan etmişti.

AA

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