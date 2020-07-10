Çin, Güney Kore, Brezilya, Meksika ve Hindistan'da son durum?

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte Çin ana karasında 4, Güney Kore'de 45 yeni vaka tespit edildi. Kovid-19'dan son 24 saatte Brezilya'da 1220, Meksika'da 730, Hindistan'da 475 kişi öldü.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte tamamı yurt dışı kaynaklı 4 Kovid-19 vakasına rastlandı.

Çin ana karasında son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı can kaybı olmadı, toplam vaka sayısı ise 83 bin 585'e çıktı.

Yeni tip koronavirüs salgınının ortaya çıktığı Çin'de, bugüne kadar 4 bin 634 kişi virüs nedeniyle öldü.

Ülkede, Kovid-19 tespit edilen 78 bin 609 kişi iyileşti.

Güney Kore’de Kovid-19 vaka sayısı 13 bin 338'e yükseldi

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden (KCDC) yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 23'ü yurt dışı kaynaklı 45 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi.

Toplam vaka sayısının 13 bin 338'e çıktığı Güney Kore'de, bugüne kadar Kovid-19 tespit edilen 12 bin 65 kişi iyileşti.

Son eklenen vakalarla Güney Kore'de yurt dışı kaynaklı toplam Kovid-19 vaka sayısı 1791'e ulaştı.

Ülkede, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 1 kişinin ölmesiyle, virüse bağlı toplam can kaybı 288'e yükseldi.

KCDC Direktörü Jeong Eun-kyeong, yaptığı açıklamada, başkent Seul ve çevresinde görülen Kovid-19 vaka sayısının kısmen düştüğünü ancak Daejeon ve Gwangju şehirlerinde, kapıdan satış ve kalabalık ortamlar nedeniyle virüs vakalarında artış yaşandığını belirtti.

Artan vakalar üzerine Güney Kore'de bugünden itibaren, ülke genelinde kiliselerde düzenli ibadet hizmetleri dışında toplantılar düzenlenmesine yasaklama getirilmeye başlandı.

Eğitim Bakanlığı, hafta başında, bir ilkokul öğrencisinin Kovid-19 test sonucunun pozitif çıkması üzerine Gwangju'un Buk Ward bölgesinde, üniversite sınavlarına hazırlanan lise son sınıf öğrencileri hariç tüm sınıflar için okulların 1 hafta kapalı olacağını açıklamıştı.

Başkent Seul ve çevresinde, bazı gece kulüpleri ve kiliselere gidenler ve bir e-ticaret şirketinin antreposunda çalışanlar arasında görülen yeni vakalar, son dönemde kentte salgının ivme kazanmasına yol açmıştı.

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Salgının ağır seyrettiği 3 ülke

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 1220, Meksika'da 730, Hindistan'da 475 kişi öldü..

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 1220 kişinin ölmesiyle ülkedeki virüs kaynaklı ölü sayısı 69 bin 184'e, vaka sayısı da 42 bin 619 artarak 1 milyon 755 bin 779'a yükseldi.

Yaklaşık 46 milyon nüfuslu, ülkenin ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 349 bin 715 vaka ve 17 bin 118 virüs kaynaklı ölümle ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi olarak öne çıkıyor.

Virüsten iyileşenlerin sayısı ise 1 milyon 54 bin 43 olarak kayda geçti.

Nüfusu 211 milyonu aşan Brezilya, Latin Amerika'da "salgının merkez üssü" olarak nitelendiriliyor.

Salgını küçümseyen tavırlarıyla tanınan Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıklamıştı.

Brezilya, ölü sayısında İngiltere'yi geride bırakarak dünyada "ABD'den sonra en çok Kovid-19 kaynaklı ölümün ve vakanın görüldüğü ülke" olmuştu.

Brezilya Coğrafya ve İstatistik Enstitüsü, mayısta 4,2 milyon kişinin tat, koku kaybı, öksürük ve yüksek ateş gibi Kovid-19 benzeri semptomlar gösterdiğini açıklamıştı.

Meksika'da can kaybı 33 bin 526'ya yükseldi

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı can kaybı 730 artarak 33 bin 526'ya ulaştı.

Meksika'da, Kovid-19 vaka sayısı da 7 bin 280 artışla 282 bin 283'e çıktı.

Ülkede, bugüne kadar Kovid-19 tespit edilen 172 bin 230 kişi iyileşti.

Meksika'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin günlük sayısı ilk kez 27 Mayıs'ta 500'ü aşmıştı.

Ülkede ilk vaka 28 Şubat'ta saptanmış, 19 Mart'ta virüs nedeniyle ilk ölüm yaşanmıştı.

Hindistan'da ölenlerin sayısı 21 bin 604'e çıktı

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 475 kişinin ölmesiyle Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 21 bin 604'e yükseldi.

Hindistan'da vaka sayısı son 24 saatte 26 bin 506 artarak 793 bin 802'ye çıktı.

Ülkede, şimdiye kadar virüse rastlanan 495 bin 513 kişi iyileşti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Hindistan, dünyada en fazla vaka görülen 3'üncü ülke konumunda bulunuyor.