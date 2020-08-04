Çin, Güney Kore, Brezilya, Meksika ve Hindistan'dan son gelişmeler

Yeni tip koronavirüs salgınında son 24 saatte Çin ana karasında 36, Güney Kore'de 34 yeni vakaya rastlandı. Son 24 saatte Brezilya'da 561, Meksika'da 266, Hindistan'da 803 kişi öldü.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında son 24 saatte 6’sı yurt dışı kaynaklı 36 Kovid-19 vakası tespit edildi.

Yurt içi kaynaklı yeni vakalardan 28'ine Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde, 2'sine Liaoning eyaletinde rastlandı.

Toplam vaka sayısı ise 84 bin 464'e çıktı. Kovid-19'un ortaya çıktığı Çin'de, bugüne kadar 4 bin 634 kişi virüs nedeniyle öldü.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Çin'de, Kovid-19 tespit edilen 79 bin 30 kişi iyileşti, virüs nedeniyle tedavisi süren aktif vaka sayısı ise 800.

Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde, yurt içi kaynaklı ilk vakaya 16 Temmuz'da rastlanmıştı. Bölgenin başkenti Urumçi'de yurt dışına seyahat etmemiş bir fabrika işçisinde Kovid-19 tespit edilmesi üzerine tedbir olarak bölgeden diğer kentlere uçuşlar sınırlandırılmıştı.

Güney Kore

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden (KCDC) yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 21'i yurt dışı irtibatlı 34 Kovid-19 vakası tespit edildi.

Toplam vaka sayısının 14 bin 423'e yükseldiği Güney Kore'de, şimdiye kadar Kovid-19 testi pozitif çıkan 13 bin 352 kişi iyileşti.

Son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ölen olmayan ülkede virüse bağlı toplam can kaybı sayısı 301.

Salgını ikinci merkezi Brezilya

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 561 kişinin ölmesiyle ülkedeki virüs kaynaklı ölü sayısı 94 bin 665’e, vaka sayısı da 16 bin 641 artarak 2 milyon 750 bin 318’e yükseldi.

Böylece ülkede 8 Haziran'dan bu yana bir günde görülen en düşük vaka sayısı kayda geçti.

Yaklaşık 46 milyon nüfuslu, ülkenin ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 560 bin 218 vaka ve 23 bin 365 virüs kaynaklı ölümle ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi olarak öne çıkıyor.

Virüsten iyileşenlerin sayısı ise 1 milyon 912 bin 319 oldu.

Nüfusu 211 milyonu aşan Brezilya, Latin Amerika'da "salgının merkez üssü" olarak nitelendiriliyor.

Hindistan

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede 803 kişinin daha ölmesiyle Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 38 bin 938'e çıktı.

Hindistan'da son 24 saatte 52 bin 50 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 1 milyon 855 bin 746'ya yükseldi.

Ülkede, şimdiye kadar virüse rastlanan 1 milyon 230 bin 510 kişi iyileşti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Hindistan, ABD ve Brezilya’nın ardından "dünyada en fazla vaka görülen 3'üncü ülke" konumunda bulunuyor.

Meksika'da da salgın ağır seyrediyor

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı can kaybı 266 artarak 48 bin 12'ye ulaştı.

Meksika'da, Kovid-19 vaka sayısı da 4 bin 767 artışla 443 bin 813'e çıktı.

Ülkede, bugüne kadar Kovid-19 tespit edilen 295 bin 677 kişi iyileşti.

Meksika'da ilk vaka 28 Şubat'ta saptanmış, 19 Mart'ta da ilk kez 1 kişi virüs nedeniyle ölmüştü.

Ülkede Kovid-19 nedeniyle ölenlerin günlük sayısı ilk kez 27 Mayıs'ta 500'ü aşmıştı.