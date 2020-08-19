Çin ve Güney Kore’de son durum ne?

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte Çin ana karasında 17, Güney Kore'de 297 yeni vaka tespit edildi.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte tamamı yurt dışı irtibatlı 17 Kovid-19 vakası saptandı. Söz konusu vakaların 8’i Şanghay kenti, 4’ü Guangdong, 2’si Cıciang, 2’si Şaanşi, 1’i de Şandong eyaletinde tespit edildi. Çin ana karasında son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı can kaybı yaşanmazken, toplam vaka sayısı ise 84 bin 888’e çıktı. Kovid-19'un ortaya çıktığı Çin'de, bugüne kadar 4 bin 634 kişi virüs nedeniyle öldü. Ülkede, Kovid-19 tespit edilen 79 bin 685 kişi iyileşirken, virüs nedeniyle tedavisi süren aktif vaka sayısı ise 26’sının durumu ağır olmak üzere 569 olarak açıklandı. Güney Kore'de "marttan bu yana en yüksek vaka sayısı" Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden (KCDC) yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 14’ü yurt dışı kaynaklı 297 Kovid-19 vakası saptandı. Ülkede marttan bu yana Kovid-19 salgınında günlük vaka sayısı en yüksek seviyeye çıkarken, toplam vaka sayısı da 16 bin 58’e yükseldi. Şimdiye kadar Kovid-19 tespit edilen 13 bin 901 kişinin iyileştiği Güney Kore'de son 24 saatte yeni can kaybı bildirilmezken, ülkede bugüne kadar virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 306 olarak duyuruldu. AA

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