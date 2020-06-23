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23 HAZİRAN 2020 SALI - YIL: 51

Çin ve Güney Kore'den salgına ilişkin son gelişmeler

23 Haziran 2020, Salı 11:26
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte Çin ana karasında 22, Güney Kore'de 46 yeni vaka tespit edildi.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 9'u yurt dışı kaynaklı 22 yeni Kovid-19 vakasına rastlandığı ve virüs nedeniyle can kaybı olmadığı bildirildi.

Açıklamada, ülkede son 24 saatte kaydedilen yeni vakalardan 13'ünün başkent Pekin'de görüldüğü aktarıldı. Böylece Pekin'de 11 Haziran'dan bu yana tespit edilen vaka sayısı 249'a yükseldi.

Çin ana karasında bugüne kadar belirlenen toplam Kovid-19 vaka sayısının 83 bin 418 olduğu kaydedilen açıklamada, virüs nedeniyle 4 bin 634 kişinin öldüğü, virüse rastlanan 78 bin 425 kişinin de iyileştiği vurgulandı.

Test kapasitesi artırıldı

Çin basını, Pekin'de, vakaların artması üzerine günlük nükleik asit test kapasitesinin 100 binden 230 binin üzerine çıkarıldığı bilgisini paylaştı.

Başkentte salgının yayılmasını önlemek amacıyla eğitime geçici olarak ara verilirken, yapılması planlanan spor ve sanat faaliyetleri gibi toplu etkinlikler tedbir amaçlı geçici süreyle durdurulmuştu.

Pekin'de son günlerdeki vakaların odağında yer alan Şinfadi toptancı gıda pazarı civarında 30 Mayıs'tan itibaren bulunan herkesin, yakın temasta oldukları kişilerle evlerinde 14 gün karantinaya alınacağını ve en az iki sefer teste tabi tutulacakları belirtilmişti.

Pazarı kapatıp tüm çalışanlara test yapılması talimatı veren yetkililer, 15 Haziran'da pazar yeri yakınındaki 11 konut bölgesini karantinaya almıştı.

Güney Kore'de Kovid-19 vaka sayısı 12 bin 484'e yükseldi

Güney Kore Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezine göre, ülkede son 24 saatte 46 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi.

Yeni vakalardan 30'u yurt dışı kaynaklı olurken, bunlardan 16'sı Busan kentindeki limana yanaşan Rus bandıralı gemideki mürettebatta görüldü.

Bugün bildirilen ülke içi kaynaklı 16 vaka ise başkent Seul ve çevresinde tespit edilirken, salgın nedeniyle bir kişi öldü.

Ülkede Kovid-19 vaka sayısı 12 bin 484'e ulaştı, şimdiye kadar virüs nedeniyle 281 kişi öldü.

Kovid-19'a yakalanan 10 bin 908 kişi iyileşirken, tedavisi süren 1295 aktif vaka bulunuyor.

Güney Kore'de günlük kaydedilen Kovid-19 vaka sayısı 26 Mayıs'tan bu yana ilk kez dün 20'nin altına düşmüştü.

Son zamanlarda Kovid-19 çoğunluğu gece kulüpleri ve kiliseye gidenlerin yanı sıra bir e-ticaret şirketinin antreposunda çalışanlar ve pazarlamacılarda tespit edilmişti.

Ülke genelindeki sosyal mesafe uygulamasının 6 Mayıs'ta gevşetildiği Güney Kore'de, artan yeni Kovid-19 vakalarının ardından başkent Seul ve çevre bölgelerinde virüse karşı önlemler artırılmıştı.

AA

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