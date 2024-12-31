Çin ve İran’dan ortak açıklama: Ortadoğu rekabet alanı olmasın

Çin ve İran, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi’nin Pekin’e yaptığı ilk ziyaret sırasında büyük güçlere Ortadoğu’yu aralarındaki “jeopolitik rekabetin kurbanı” yapmamaları çağrısında bulundu.

Çin Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Arakçi ve Çinli mevkidaşı Wang Yi arasında gerçekleşen görüşmede iki bakanın, “uluslararası toplumun Ortadoğu ülkelerinin egemenliğine, güvenliğine, istikrarına, birliğine ve toprak bütünlüğüne saygı göstermesi gerektiği” konusunda mutabık kaldıkları belirtildi. Şarku’l Avsat’ın AFP’den aktardığına göre iki bakan, “Ortadoğu büyük güçlerin savaş alanı değildir ve bölge dışında bulunan ülkeler arasındaki jeopolitik rekabet ve anlaşmazlıkların kurbanı olmamalıdır” dedi. Suriye’deki gelişmelerle ilgili olarak iki bakan “terörizmle mücadele, uzlaşma ve insani yardım operasyonlarının desteklenmesi” için harekete geçilmesi çağrısında bulundu. Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 218

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.