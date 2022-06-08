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11 HAZİRAN 2022 CUMARTESİ - YIL: 53

Çipras'tan Türkiye'ye dostluk ve diyalog mesajı

08 Haziran 2022, Çarşamba 19:30
Yunanistan'da ana muhalefet lideri Aleksis Çipras, ziyaret ettiği Sömbeki Adası'ndan Türkiye'ye dostluk ve diyalog mesajı gönderdi.

Çipras, Sömbeki Adası'nda gazetecilere, Yunan halkının egemenlik ve egemenlik haklarını korumak adına birlik içerisinde olduğunu belirterek, "Tahriklerin artması için bir neden yok, özellikle Ege'nin her iki tarafının da istikrar ve barışa ihtiyaç duyduğu bir dönemde." diye konuştu.

İki halk arasında uzlaşılmayacak bir sorun olmadığını belirten Çipras, "Komşu ülkenin her zaman diyalog ve barışı destekleyen demokratik sivil güçlerine sesleniyorum. Bu çaba sürdürülmeli. Gerginlik kimsenin faydasına değil." dedi.

Çipras, iki ülke arasındaki kıta sahanlığı ve Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) gibi sorunların uluslararası hukuk temelinde, Uluslararası Adalet Divanında çözülmesi gerektiğini savundu.

Dostluk, barış ve istikrarı destekleyen etkinlikler düzenlenmesi için çağrı yapan Çipras, açıklamasında "Milliyetçilik, her ülkede, sadece barış ve toplumsal birlikteliği değil demokrasiyi de tehlikeye sokar." ifadesine de yer verdi.

AA

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  • Ali

    9.6.2022 12:55:59

    Yunan halkının egemenlik ve egemenlik haklarını korumak adına diyorsan ADALARI GAYRI ASKERI STATÜDE TUTMAYA MECBURSUN, oralar birer TUGAY ASKER ve TECHIZATLA DOLDURULACAK bu da Yunanin egemenlik hakki olacak YOK BÖYLE BIR SEY. NOKTA

  • Gültekin

    9.6.2022 10:45:40

    Yunan halkının Çipras'ı gibi devlet adamlarını takip ederek sahip çıkmalarını öneririz, çünkü komşu devletlerle iyi geçinmenin faydalarını bilen, gören insanlar daima halkına, devletine faydalı olmuştur.

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