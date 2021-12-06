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Çocuk göçmenler Paris'te köprü altında bekliyor: "Evladımın durumu kalbimi acıtıyor"

06 Aralık 2021, Pazartesi 16:28
Fransa'nın başkenti Paris'te, aralarında çocuklu ailelerin ve refakatsiz çocukların da olduğu göçmen grubu haftalardır bir köprü altındaki tünelde soğuk hava şartlarında yaşam mücadelesi veriyor.

Başkentin 19'uncu bölgesindeki köprü altında çoğu çadırlarda kalan, Mali, Burkina Faso, Sierra Leone, Etiyopya, Cezayir, Fas gibi Afrika ülkelerinden gelen yaklaşık 200 göçmen barınma taleplerinin kabul edileceği günü bekliyor.

Köprü altındaki çadırlarda kalan göçmenlerden Kongo asıllı Linon, yaşadığı zorlukları anlattı.

Linon, 10 Kasım'dan bu yana 12 yaşındaki ameliyatlı oğluyla sokakta yaşadığını, soğuk hava şartlarının ameliyat geçiren çocuğunun iyileşme sürecini olumsuz etkilediğini, kendi sağlığının da bozulduğunu belirtti.

Fransa'ya 2018'de geldiğini, daha önce başkent dışında iltica talebinin sonuçlanmasını beklediğini söyleyen Linon, çocuğunun sağlık durumu nedeniyle Paris'e gelmek zorunda kaldığını, Paris'te acil sosyal yardım hattının kendilerini her defasında farklı geçici barınma yerine taşıdığını aktardı.

"Evladımın durumu kalbimi acıtıyor"

Çocuğuyla yakın geleceğe dair öngörüde bulunamadığını dile getiren Linon, "Evladımın bana, 'Anne Noel'i nerede kutlayacağız? Çadırda mı? Nereye gideceğiz?' diye sorması beni çok üzüyor, kalbimi acıtıyor." diye konuştu.

Linon, zor da olsa oğlu için ayakta kalmaya çalıştığını, sürekli kalabilecekleri bir barınma merkezine yerleşmeyi beklediklerini kaydetti.

Devletin kayıtsız kaldığı göçmenlere çevre sakinleri yardım ediyor

Soğuk ve yağmurlu hava şartlarının getirdiği zorlukları gören, tünele yakın Pre-Saint-Gervais ve Pantin kentleri sakinleri, oluşturdukları Whatsapp yardımlaşma gruplarıyla, eldiven, bot, mont gibi göçmenleri sıcak tutacak kıyafetlerle günübirlik yemek temin ediyor.

Köprü altındaki göçmenlere 4 aylık bebeğiyle yardım getiren çevre sakinlerinden Agathe Cemin, birkaç aydır tüneldeki çadırlarda yaşayan kişiler olduğunu ve sayılarının kış mevsiminin gelmesiyle arttığını söyledi.

Cemin, önceleri çoğunlukla erkeklerden oluşan köprü altındaki kampa, birkaç haftadır çocuklu ailelerin de geldiğini, bunlar arasında 18 aylık bir bebek dahil çok sayıda küçük çocuğun bulunduğunu belirtti.

Kendisi gibi köprüye yakın yerlerde yaşayan birçok kişinin, göçmenlere yardım etmek için giysi ve yemek getirdiğini dile getiren Cemin, "Küçük çocuklar ne istedikleri yemeğe ulaşabiliyor ne de istedikleri gibi yıkanabiliyorlar." dedi.

Agathe Cemin, tüneldeki duruma ilişkin yetkilileri uyarmaya çalıştıklarını vurgulayarak "Çünkü tek başımıza biz, daha fazlasını yapamayız." ifadelerini kullandı.

Köprü altına sığınmak zorunda kalan göçmenlerin durumu hakkında, yetkilerin sorumluluklarını hatırlatmak için 28 Kasım'da aralarında çevre sakinleri ve Utopia 56 gibi yardım kuruluşlarının bulunduğu 300’den fazla kişi, Fransa'nın Le Pre-Saint-Gervais şehrinden Paris'in 19'uncu bölgesine yürüyüş düzenlemişti.

AA

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