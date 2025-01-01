"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
1 OCAK 2025 ÇARŞAMBA - YIL: 55

Çocukları, kadınları, yaşlıları hedef alan İsrail, Gazze’deki soykırımda 1091 bebeği de katletti!

01 Ocak 2025, Çarşamba 15:26
Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi Müdürü İsmail es-Sevabite, "İsrail işgal ordusu, Gazze'deki soykırım savaşı sırasında doğan 238 bebeği öldürdü. Ayrıca savaş öncesi doğmuş ve henüz bir yaşına ulaşmamış 853 bebek de öldürüldü." dedi.

BM: Gazze'de her saat başı bir çocuk İsrail tarafından katlediliyor!
IPC: Gazzeli çocuklar ve kadınlar çöp dağlarının altında yiyecek artıkları arıyor

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdürdüğü ve nüfusunun neredeyse tamamını yerinden ettiği Gazze Şeridi'nde 1091 bebeğin yaşamını yitirdiği, bu bebeklerden 238’inin saldırılar sırasında doğup hayata gözlerini yumduğu bildirildi.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi Müdürü İsmail es-Sevabite, Gazze Şeridi'ndeki bebek ölümlerine ilişkin bilgi verdi.

Sevabite, "İsrail işgal ordusu, Gazze'deki soykırım savaşı sırasında doğan 238 bebeği öldürdü. Ayrıca savaş öncesi doğmuş ve henüz bir yaşına ulaşmamış 853 bebek de öldürüldü." dedi.

Bu suçların, en savunmasız ve bakım ile korumaya en çok muhtaç kesimleri hedef aldığını vurgulayan Sevabite, bunun Gazze'de benzeri görülmemiş bir İsrail vahşetinin yansıması olduğunu ifade etti.

İsrail’in işlediği suçların başta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 20 Kasım 1989 tarihinde kabul edilen Çocuk Haklarına Dair Sözleşme olmak üzere uluslararası ve insani hukuk kurallarının açık bir ihlali olduğunu ve en basit insani ve hukuki ilkelerle çeliştiğini belirten Sevabite, bu rakamların Gazze halkına yönelik devam eden "soykırım gerçeğini" ortaya koyduğunu söyledi.

Bebeklerin hedef alınmasının uluslararası insani hukuk uyarınca "açık bir savaş suçu" olduğunu vurgulayan Sevabite, sivillerin ve özellikle özel koruma altında olan çocukların korunmasının zorunlu olduğunu ifade etti.

Sevabite, "Bu bebeklerin trajik koşullarda, çoğunlukla annelerinin kucağında ya da son çareleri olan hastanelerde şehit olmaları, İsrail işgal güçlerinin etik, uluslararası hukuk ve insani değerlerle hiçbir bağı olmadığını göstermektedir." diye konuştu.

Bu suçların sadece birer rakam ya da istatistik olmadığını, bu suçların Filistinli ailelerde derin psikolojik ve sosyal yaralar bıraktığını ve toplumsal yapıyı tahrip ettiğini söyleyen Sevabite, İsrail uygulamalarının amacının sadece Filistin'in bugününü hedef almak değil, gelecek nesilleri de yok etmek olduğu şeklinde değerlendirmelerde bulundu.

Sevabite, Birleşmiş Milletler ve Uluslararası Ceza Mahkemesi de dahil olmak üzere uluslararası toplumu bu korkunç suçlarla ilgili derhal soruşturma başlatmaya ve sorumluları cezalandırmaya çağırdı.

Dünya medyasını, "Bu ihlalleri açığa çıkarmak ve Filistin halkının çektiği acılara ışık tutmak konusunda ahlaki sorumluluk üstlenmeye" davet eden Sevabite, "Bu suçlar, insanlık tarihindeki kara bir lekeyi temsil ediyor. Özgür dünya, bu ihlalleri durdurmak için harekete geçmelidir. Filistin halkı bu trajedileri unutmayacak ve dünya da unutmamalıdır." ifadelerini kullandı.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırıları nedeniyle Gazze'de 2 milyondan fazla Filistinli yerinden edildi.

İsrail saldırılarda oluşan ağır yıkım nedeniyle Gazze'de yerinden edilen Filistinlilerin büyük çoğunluğu derme çatma çadırlarda hayata tutunmaya çalışıyor.

Gazze'deki Filistin hükümetinin Medya Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Gazze'de son bir haftada 6'sı bebek olmak üzere 7 kişi soğuktan donarak öldü.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 492'si çocuk, 11 bin 979'u kadın olmak üzere 45 bin 541 Filistinli öldü, 108 bin 338 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

AA

Okunma Sayısı: 349
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Gazze'de son 2 günde 1540 çadır su altında kaldı

    ABD'de bir araç kalabalığa daldı: İlk belirlemelere 10 kişi öldü, 35 kişi yaralandı

    Çocukları, kadınları, yaşlıları hedef alan İsrail, Gazze’deki soykırımda 1091 bebeği de katletti!

    En fazla cumhuriyet altını kazandırdı

    Karadağ, Do Kwon'u ABD'ye iade etti

    Sudan'daki kolera salgınında 1316 kişi öldü

    Eğitim uçağı Denizli'de sert iniş yaptı: 1 kişi yaralandı

    Gazprom: Rus gazının Ukrayna üzerinden Avrupa'ya sevkiyatı durduruldu

    İrlanda "Filistin'' diye haykırmaya devam ediyor

    Fransa, Almanya ve Polonya'dan ortak Gürcistan açıklaması: Endişe duyuyoruz

    İngiltere’de İslamofobi ve antisemitizm arttı

    Jimmy Carter: İsrail’in Filistin’e yaptıkları Apartheid rejiminden beter

    Ümitvâr olunuz

    Dünya nüfusu 2024'te 71 milyondan fazla arttı

    2000 akademisyen de çağrı yapmıştı - AB'nin İsrail'in silah üreticilerine fon sağlamayı sürdürmesi büyük tepki çekiyor!

    Gazze'de İsrail saldırıları altında ikinci kış... Çadırlarda kalan siviller çok zor günler geçiriyor!

    Eyüpsultan'daki kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi

    BM: İsrail cezalandırılmalı

    Vergi ve harç tutarlarına zam

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Teröristten medet umulmaz
    M. Latif SALİHOĞLU

    Yasakçı bakanı Kur’ân çarptı
    Süleyman KÖSMENE

    Üç Aylar’dayız
    Osman ZENGİN

    2025, inşâallah nurlarla dolacak!
    Ahmet BATTAL

    AKP, kralcıları ve kraliyetçileri
    Risale-i Nur'dan

    Şuhur-u Selâsenizi ruh u canımızla tebrik ederiz
    Cevher İLHAN

    Suriye üzerinden mezhebî tefrika
    Genel

    Ümitvâr olunuz
    Faruk ÇAKIR

    “Asgarî adalet”ten razı mısınız?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.