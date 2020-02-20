Çocukları koruyun

Uzmanlar tarafından hazırlanan “Dünya Çocuklarının Geleceği” raporuyla dünyada çocukların sağlığının ve geleceğinin tehdit altında olduğu ortaya konuldu ve ülkelere “tedbir alın” çağrısında bulunuldu.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ve Lancet dergisi tarafından bir araya getirilen 40 çocuk ve ergen sağlık uzmanından oluşan komisyon tarafından hazırlanan “Dünya Çocuklarının Geleceği” raporu, dünyada tek bir ülkenin bile çocukların sağlığını, çevrelerini ve geleceklerini yeterince korumadığını ortaya koydu. Raporda, dünyada her çocuk ve ergenin sağlığı ve geleceğinin, ekolojik çöküş ve iklim değişikliğinin yanı sıra aşırı işlenmiş hazır gıda, şekerli içecekler, alkol ve tütünü teşvik eden istismarcı pazarlama uygulamalarının doğrudan tehdidi altında olduğuna işaret edildi. Çocuğun hayatta kalması ve refahı, sağlık, eğitim, beslenme sürdürülebilirlik, sera etkisi oluşturan gaz emisyonları, eşitlik veya gelir uçurumu gibi faktörlerin kıyaslandığı, 180 ülkenin yeni küresel endeksinin dahil edildiği rapor, çocukların sağlığını, çevrelerini ve geleceklerini korumada hiçbir ülkenin yeterince başarılı olmadığını ortaya koydu.

“Ülkeler çocuk sağlığına yaklaşımlarını gözden geÇirmeli”

Raporda aşırı karbon emisyonlarının, dünyanın bütün çocuklarının geleceğini tehlikeye attığı, küresel ısınmanın 2100 yılına kadar 4 dereceyi aşması halinde deniz suyu seviyelerinin yükselmesi, sıcaklık dalgaları, sıtma ve dang humması gibi hastalıkların yayılması ve yetersiz beslenmenin çocuklar açısından yıkıcı sağlık sonuçları doğuracağı vurgulandı. Raporda, abur cubur ve şekerli ürünlerin pazarlamasının, çocukların sağlıksız gıdalar satın alması, aşırı kilolu ve obez olmasıyla bağlantısı bulunduğu, 1975’de 11 milyon olan obez çocuk ve ergen sayısının 2016’da 124 milyona çıktığı vurgulandı. Eski Yeni Zelanda Başbakanı ve Komisyonun bir diğer Eş Başkanı Helen Clark da düşük ve orta refah düzeyine sahip ülkelerde 5 yaşından küçük 250 milyon çocuğun gelişim potansiyellerine ulaşamama riski altında olduğunu dile getirerek, “Ülkeler çocuk ve ergen sağlığına yaklaşımlarını gözden geçirmeli, çocuklarımıza yalnızca bugün bakmamızı değil gelecekte miras alacakları dünyayı korumamızı temin etmeliler.” diye konuştu. DSÖ Genel Direktörü Adhanom Ghebreyesus, raporun, dünyada karar alıcıların bugün çocuk ve gençlerin sağlıklarını, hakları ve gezegenlerini korumakta başarısız olduğunu gösterdiğini ifade ederek “Bu, ülkelere çocuk sağlığı ve gelişimine yatırım yapma, seslerinin duyulmasını sağlama, haklarını koruma ve çocuklara uygun bir gelecek inşa etme konusunda uyanma çağrısı olmalıdır.” değerlendirmesini yaptı.

