Ünlü Hollywood oyuncusu Ramy Youssef, 96. Oscar ödül töreni öncesinde, “Gazze’de acil ve kalıcı ateşkes çağrısında bulunuyoruz. Filistin halkı için barış ve kalıcı adalet için çağrıda bulunuyoruz. Bu aslında evrensel bir mesaj: Çocukları öldürmeyi bırakın.” mesajı verdi.

Bu yıl “Poor Thing” filmindeki performansıyla göz dolduran Youssef, Oscar ödül töreni öncesinde, kırmızı halıdan geçen ünlülerle röportajlar yapan Variety dergisine konuştu. Youssef, “Gazze’de acil ve kalıcı ateşkes çağrısında bulunuyoruz. Filistin halkı için barış ve kalıcı adalet için çağrıda bulunuyoruz. Bu aslında evrensel bir mesaj: Çocukları öldürmeyi bırakın. Bu savaşın bir parçası olmayalım.” dedi. Harris’e atıfta bulundu Aralarında birçok ünlü Hollywood oyuncusunun da olduğu bir platformla Gazze’de ateşkes için çağrı yaptıklarını kaydeden Youssef, ateşkes için ümitli olduğunu da söyledi. ABD yönetiminin de bu konuda ateşkese yavaş yavaş yaklaştığını ifade eden oyuncu, ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris’in ateşkes çağrısına atıf yaparak “Bunun zamanı neden şimdi olmasın?” şeklinde konuştu. Youssef birçok oyuncunun bu gece yakalarında kırmızı bir broş ile Gazze’de ateşkes için sembolik bir çağrı yaptığını da sözlerine ekledi. AA

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