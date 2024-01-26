Çocukların saldırıya uğradığı tek savaş

UCM’de Filistinli mağdurları savunan Fransız avukat Gilles Devers, Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) İsrailli yetkililer hakkında yakalama kararı çıkarması için savcılığın elinde yeterince delil bulunduğunu belirtti.

İsrail’in askeri operasyonlarının özellikle Filistinli sivilleri hedef aldığını ve Gazze’de yaşamın tüm yönlerini yok ettiği vurgulayan Devers, “En başından beri askeri hedeflerden ziyade Filistin’deki sosyal hayatı yok etmeye yönelik bir plan işletildi. Hiçbir savaşta bu kadar çok kurban olmamıştı. Çocukların saldırıya uğradığını gördüğüm tek savaş bu. Kentsel alanlarda en ağır yıkım silahlarının kullanıldığı ve çocukların, yeni doğmuş bebeklerin, yaşlıların, hastaların ve şimdi ölülerin bile saldırıya uğradığı yer haline geldi. Mezarlıkların yok edildiği düşünüldüğünde, mesaj basitçe şu: Burada asla bir hayatınız olmayacak, gidin!” diye konuştu.